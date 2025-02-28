Учителя зарабатывают до 3 тысяч евро, а родители в школе читают детям книги. Украинка – об образовании в Австрии, методике Монтессори и странном питании

В 2010 году украинка Людмила Крыжановская как студентка приехала в столицу Австрии Вену с целью стать педагогом и со временем перевезти туда свою семью. Женщина работала воспитательницей в детском саду, а затем получила образование по системе Монтессори и стала соучредителем общественной организации "Домивка". Сегодня она находится в образовательном отпуске.

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В интервью OBOZ.UA Людмила Крыжановская пояснила, что больше всего отличает методику Марии Монтессори от других подходов к обучению и воспитанию, и назвала категорию детей, кому она категорически не подходит. Женщина также рассказала, почему в Австрии не хватает учителей и воспитателей, к каким уловкам прибегает государство, чтобы сэкономить на их зарплате, почему педагоги все чаще идут в образовательные отпуска и сколько за них получают.

– Людмила, чем система Монтессори отличается от традиционных школьных подходов? Что это дает ребенку? Для чего родители платят такие деньги? Это маркетинг или действительно изменение сознания?

– Одно из основных отличий – это подход к ребенку как к активному участнику процесса обучения. Акцент делается на индивидуальном развитии и возможности ребенку выбирать материалы для работы, чтобы работать самостоятельно или в группах. Учитель наблюдает, оказывает необходимую поддержку, когда это нужно, то есть создает соответствующую среду и условия.

В дошкольных учебных заведениях по методике Монтессори вместо игрушек используются специально разработанные учебные материалы, способствующие развитию детских навыков и познавательных способностей. Эти материалы преследуют конкретную цель, помогая детям изучать основы математики, языка, сенсорного восприятия, а также развивать координацию движений и самостоятельность. Особенность системы Монтессори заключается даже в пространстве садика, а родителям, в отличие от государственных заведений, нельзя заходить в помещение.

Самому ребенку эта система дает больше свободы и ощущения того, что в нужный момент рядом есть взрослый, который помогает увидеть мир.

Мы часто можем встретить применение методики Монтессори с раннего возраста, однако ее подлинная глубина и содержание могут стать особенно заметными позже, когда ребенок начинает активно изучать окружающий мир, развивать свои когнитивные и социальные навыки. Поэтому до трехлетнего возраста – это обычно маркетинговый ход, просто рекламирующий определенные материалы или методы, но не обеспечивающий реальное влияние на развитие ребенка.

Мне было важно понять разные подходы к воспитанию детей, в частности, систему Монтессори. Но хочу добавить, что интересовалась и замечательной методикой Пиклер (Эмма Пиклер – австрийский педиатр венгерского происхождения, в основе подхода которой уважение индивидуального темпа развития каждого ребенка. – Ред.). Она дала возможность увидеть внутренний мир ребенка и научиться проявлять индивидуальные потребности каждого. И только после этого начинать вмешиваться.

– Существуют дискуссии по возрастным ограничениям. Система Монтессори – это для любого возраста?

– Система Монтессори охватывает все возрастные категории, включая ранний возраст. Для детей до трех лет методика предлагает специальные подходы, направленные на развитие сенсорики, моторики и базовых навыков самостоятельности. Однако если речь идет о посещении садика, то я уверена: ребенок в этом возрасте лучше развивается рядом с мамой.

По теории Гордона Ньюфелда, к трем годам ребенок больше всего нуждается в эмоциональной привязанности к родителям. В этом возрасте его базовая потребность – это близость к взрослому, который дает ему чувство безопасности.

Я понимаю, что родители отдают детей в садики с раннего возраста из-за разных обстоятельств или требований современного ритма жизни. Но убеждена, что дети должны как можно дольше оставаться рядом с мамами дома, особенно в первые три года жизни.

– Система Монтессори подходит всем детям?

– Я бы сказала, что многим, но не всем. Я бы не рекомендовала ее детям с особыми потребностями, ведь в таких случаях нужно учитывать специфику диагноза. Например, те, кто испытывает значительные трудности с самоконтролем или сенсорную гиперчувствительность, могут нуждаться в других подходах, которые лучше учитывают их индивидуальность.

Также методика может быть сложной для детей, имеющих высокий уровень потребности в движении. В системе Монтессори много активностей требуют сосредоточенности, работы за столом или с материалами в спокойной атмосфере. Если ребенку трудно усидеть на месте или выполнять задания в пределах определенного пространства, это может создавать дополнительные вызовы.

– Как вы считаете, почему учителя общеобразовательных школ считают систему Монтессори чем-то несерьезным?

– Прежде всего это связано с распространенным мнением, что в системе Монтессори отсутствует привычная дисциплина, которая является основой обучения в традиционных школах. В стандартных школах, независимо от страны, дети попадают в среду, где должны придерживаться общих правил: делать все, как все, и быть такими, как все. В то время как в Монтессори-методике детям предоставляют больше свободы, что иногда воспринимается как "отсутствие порядка". Однако это ошибочное представление. В методике Монтессори также есть четкие правила, которые дети должны соблюдать, но они вводятся постепенно и становятся естественной частью их жизни. Дисциплина в этой системе не навязывается извне, а формируется внутри через развитие ответственности и самоконтроля.

В отличие от традиционных школ, где детей заставляют сидеть за партами на протяжении всего урока, в Монтессори-среде ученики имеют возможность свободно выбирать деятельность и работать в своем темпе. Однако эта свобода не означает хаоса, каждое действие имеет свою цель и происходит в пределах установленных рамок. Благодаря этому дети учатся самостоятельности, организованности и уважению правил, что нередко формирует даже большую дисциплину, чем в общеобразовательной школе.

– Может ли любой педагог обучать системе Монтессори?

– Обязательно только педагоги, получившие специальное образование. Иначе это будет не система Монтессори, а только использование ее элементов в математике, письме или чтении. Если речь идет об учебном заведении, аккредитованном по стандартам Монтессори, то там не могут преподавать учителя без соответствующей подготовки.

– Ваша младшая дочь школьного возраста, поэтому поинтересуюсь: как детей в Австрии готовят в школу? В каком возрасте идут в первый класс?

– В Австрии по закону ребенок с пяти до шести лет обязательно должен посещать дошкольное учебное заведение, независимо от того, хотят ли этого родители. Существует дополнительная программа, где дошкольники один или два раза в неделю занимаются с воспитательницей, которая обучает и проверяет их индивидуально. Например, в группе моей дочери было шесть или семь будущих первоклассников, она с ними отдельно выполняла разные задания, которые только для дошкольников, не для всей группы (в одной группе могут находиться дети всех возрастов. – Ред.) Сейчас обсуждают возможность продлить этот учебный год еще на один, поскольку многие эмигранты сталкиваются с проблемой, что их дети не готовы к школе из-за незнания немецкого языка. Поэтому часто ученики остаются повторно в первом классе.

Интересно, что в Австрии нет высшего образования дошкольного воспитания. Даже в Украине в 2013 году появилась кафедра дошкольного воспитания, а здесь только колледж. Свое образование я получала на базе законченного высшего педагогического в Украине. Если бы я хотела работать с дошкольниками, то единственный вариант – заканчивать колледж в вечернее время. Поэтому столько лет у меня не было такой возможности. Но когда в одном университете появился пилотный проект, позволявший получить дополнительную квалификацию на базе законченного высшего педагогического образования, сразу воспользовалась этим. Таким образом получила право работать в дошкольных учебных заведениях в Австрии.

– Хватает ли педагогов в учебных заведениях?

– Я просто молюсь за нашу учительницу и стараюсь всячески ей помогать, чтобы только она доработала до конца четвертого класса и не ушла из школы. Ведь в Австрии действительно не хватает учителей и воспитателей. В прошлом году у школьников раз в неделю, а иногда и чаще, был День букв. Тогда учительница обращалась к родителям с просьбой: если есть время, прийти на два часа в школу, чтобы с детьми дополнительно читать. Учительница активно стимулирует детей к чтению. У них есть специальные читательские книжечки, где можно записывать каждый день, что они прочли в течение десяти минут, а родители должны расписаться. Тот, кто заполнит книгу, получает маленький подарок.

Также не хватает воспитателей в детских садах. К примеру, недавно искали помощницу воспитателя на послеобеденное время, до сих пор не нашли. Отправляли много запросов, но никто не хочет работать, потому что условия работы тяжелые. У меня, как и у каждой воспитательницы в младшей группе из 12-15 детей, была ассистентка (в старших группах у воспитательницы около 25 детей), но когда ей нужно было отойти, чтобы помыть посуду или убрать, по факту я оставалась одна. Поэтому ежегодно педагоги выходят на улицу на демонстрации за повышение заработных плат и улучшение условий труда.

– Какая минимальная зарплата учителя в Австрии?

– От трех тысяч евро (128 841 грн) в зависимости от стажа, но по факту это две тысячи евро (85 894 грн) чистыми. Снять квартиру – не менее 1000 евро (42 947 грн). Если есть еще дети и хочется, чтобы они посещали разные кружки, то этих средств не хватает.

– Действуют ли при школе кружки и как они работают?

– Практически в каждой школе после обеда есть разные кружки. Что касается нашей, то это теннис, футбол, игра на музыкальных инструментах, а также так называемый кружок для изобретателей.

– Какое расписание у школьников?

– Урок длится 50 минут. Занятия начинаются в восемь утра и заканчиваются в 12:00, но раз в неделю продолжаются до 13:00. После уроков один час перерыва – школьники обедают и выходят на улицу. По окончании возвращаются еще на час в свои классы для выполнения домашних заданий.

Если, например, мой ребенок заболел, то в таком случае оставляют внизу тетради с прописанными задачами, которые нужно сделать. Я прихожу, забираю их, приношу домой, и мы делаем уроки. Есть еще школы полного дня (Ganztagsschule), где школьники учатся с 08:00 до 16:00. Уроки там идут не один за другим, а с большими перерывами.

– Простите, что значит "оставляют тетради внизу"? Вам разрешено заходить на территорию школы ?

– Конечно! Внизу, на первом этаже возле спортзала, подписанные задания школьникам, пропустившим уроки, оставляют на скамейке. И кто-то из родителей может прийти в школу и забрать.

– Расскажите, пожалуйста, о питании в садах и школах?

– Помню, когда я работала шесть лет в садике в Украине, детям давали мороженый-перемороженный хек или сардельки, то есть культура питания такая, к которой привыкли еще наши родители и которую хотелось сломать, потому что не все действительно было полезно.

В Вене в государственные сады привозят упакованную пищу специальные фирмы, чтобы потом только разогреть. В одном из садиков, где я работала раньше, очень не нравилось питание, я просто не понимала, как дети могут это есть, настолько все было безвкусное и химическое! Когда уже работала в частном и достаточно недешевом дошкольном заведении, где была своя кухня, то питание было очень хорошим – более 90% молочных продуктов и мясо привозили от фермеров. Но любопытно, что главным блюдом у детей на обед могла быть утренняя манная каша, которую посыпали какао или поливали малиновым сиропом. После нее подавали соленый десерт – кусочек булочки или хлеба с моцареллой, томатом или огурцом.

Что касается школьного питания, то в меню часто можно увидеть бульоны или кнедли, которые просто залили бульоном. Раз в неделю всегда рыба и каждый день мясо, но иногда готовят пиццу или сардельки, чем лично я не удовлетворена.

– Какая стоимость школьного обеда?

– Мы оплачиваем питание вместе с продленным днем. Выходит 80 евро в месяц (3435 грн).

– Когда у школьников каникулы?

– Осенние каникулы длятся всего несколько дней в конце октября, потом у школьников две недели рождественских. В феврале неделя так называемых семестровых каникул. Потом пасхальные. Есть еще небольшой интервал на зеленые праздники и летние каникулы, которые начинаются в конце июня и заканчиваются в конце августа, то есть длятся два месяца.

– Случалось ли сталкиваться с буллингом?

– Это очень важная тема как в начальных школах, так и старших школах в Австрии. С тех пор, как мы основали организацию Domivka, то больше общались с мамами школьников и чаще сталкивались с буллингом уже подростки, в старших классах, где есть разные национальности.

– Как вообще возникла организация Domivka, которая поддерживала временно перемещенных украинских женщин и детей в Австрии? Почему вы остались без помещения и планируете ли возобновить ее деятельность?

– С началом полномасштабного вторжения мы с моей подругой ездили в церковь помогать загружать водителям гуманитарную помощь, потому что у моего мужа есть своя транспортная фирма. С границы они возвращались и привозили с собой людей, которые приезжали и не знали, что делать. С тех пор, как я в Вене, многим помогала: с поступлением в университет, поисками школы, получением документов на жительство. И мы решили быть полезными для женщин-переселенок, предоставляли информацию, искали психологов и педагогов, которые занимались бы с детьми, пока их мамам плохо. Мы не планировали, что это перерастет в столь крупную организацию, но когда начали, к нам подключилось очень много хороших австрийцев, которые нам помогали и финансово, и в том же числе с помещением. Семья Хофер совершенно бесплатно предоставила нам его для проведения разных мероприятий, даже не позволяли оплачивать коммунальные услуги.

Мы проводили курсы немецкого языка, подавали заявление на финансирование, но нам отказали, потому что к тому времени государство уже поняло, как им действовать. Было создано много языковых школ, хотя мы аргументировали, что женщины смогут приходить к нам с детьми, с которыми параллельно также будем заниматься. Отказ в финансировании нас не остановил, и мы создали так называемый языковой клуб. Например, приходил австриец Михаэль, который не является педагогом, но очень хотел помочь выучить немецкий, другие знакомые также подключались. Позже за подобную инициативу получили даже награду в номинации "Украина" от австрийского интеграционного фонда.

Через два года после основания организации Domivka встал вопрос, не закрыть ли организацию. К сожалению, у австрийской семьи больше не было возможности предоставлять помещение. Понятно, что без него Domivka, символизирующая именно дом, куда человек смог бы приходить, существовать не может. Мы вложили в нее много сил и самое главное – создали комьюнити, потому и было очень больно закрывать. Мы решили, что пока ставим все на паузу, даем отдохнуть себе.

В сентябре я ушла в образовательный отпуск (Bildungskarenz), потому что у меня за это время ухудшилось физическое здоровье. Конечно, иногда мы собираемся в церкви, чтобы налепить вместе вареников для ярмарки или устраиваем мастер-классы, а вырученные средства отправляем на помощь Украине.

– Образовательный отпуск оплачивается государством?

– 65 процентов от зарплаты с последнего места работы оплачивает государство. Но в конце отпуска нужно за все отчитаться. Можно брать на год, но это максимум. Минимум – на два месяца. Следует также проходить курс по повышению квалификации. Кроме того, в конце семестра я должна показать определенное количество пунктов для того, чтобы утвердить эти полгода. Если этого не сделаю, буду вынуждена вернуть все денежные средства. После окончания этого обучения я могу преподавать или работать в научной сфере.

– Что вы можете сказать об австрийском менталитете? Какие основные отличия от украинского?

– Хороший вопрос (улыбается). Австрийцы – тактичны, толерантны, могут быть осторожно прямыми, поэтому я не всегда могу понять, в какой ситуации это было правильно, то есть они этого не высказывают. Весомым отличием является то, что в нашем менталитете я замечала больше осуждения.

В 2010 году, когда я приехала в Вену как студентка и училась на факультете славистики, я стремилась получить здесь образование и перевезти свою семью – семилетнюю дочь и мужа. Это было время испытаний в моей жизни, потому что тогда можно было уехать, но сложнее, чем сейчас. Требовалось оформлять визу для того, чтобы получить студенческую карточку, а также показывать средства на счете. К тому же студентам нельзя было работать. Уже позже разрешили неполную занятость, а на магистратуре – 20 часов в неделю. То есть для того, чтобы здесь учиться, нужно было иметь финансовое обеспечение. Но все умудрялись приезжать и каким-то образом искали работу и поддерживали друг друга.

Я жила с одной австрийкой Барбарой, которая преподавала английский и физкультуру в школе (преподавание нескольких несовместимых предметов не является уловками государства, это скорее отличие академических программ. Для того, чтобы получить образование учителя, обязательно нужно выбрать два предмета, и они не должны быть смежными). Она знала, что у меня дома осталась моя семья, и даже материально пыталась помогать. У австрийцев есть обычай: к Рождеству они готовят очень много подарков, и зная, как я хочу поехать домой, мне сказали, что хотят подарить вожделенную поездку (улыбается).

Австрийцы помогли мне и другим украинцам адаптироваться и интегрироваться в Австрии. Во время войны, собственно, только они помогали нам поднять на ноги нашу организацию. Хотя Австрия – нейтральная страна, но есть политические партии, которые продолжают это делать по сей день.

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