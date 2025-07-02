''Мормоны оплачивают визы, зарплату и проживание''. Украинка объяснила, почему в некоторых школах США огромный спрос на учителей

Образовательный эксперт Ольга Ульрих рассказала, что в некоторых школах США носителям языка, которые работают учителями, оплачивают визы, зарплату и проживание. Так происходит в одном из штатов – Юте, который известен значительным количеством мормонов.

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В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Ульрих поделилась, что мормоны очень часто ездят на миссии в другие страны, поэтому они делают акцент на том, чтобы их дети изучали иностранные языки. Именно поэтому они готовы платить представителям других стран, которые обучают их детей, многое. По ее словам, мормоны вкладывают в образование своих сыновей и дочерей, чтобы они могли ездить за границу и общаться с другими людьми.

"Поскольку мормоны очень часто ездят на миссии в другие страны, они делают акцент на том, чтобы их дети изучали иностранные языки. Мои соседи из Бельгии, Испании, Франции. Как носители языка они работают учителями. То есть мормоны оплачивают им все: визы, зарплату, проживание, только чтобы они учили их детей. Поэтому здесь очень большое количество школ на выбор. Они вкладывают в образование детей, чтобы потом эти дети могли играть на инструментах в церкви или ездить за границу, общаться с другими людьми", – рассказала Ульрих.

Она отметила, что это своеобразная инвестиция родителей в своих детей. Несмотря на это, все школы бесплатные, хотя иногда есть и частные.

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