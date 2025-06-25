Украинка показала суть британского образования на примере задания для 5-летнего ученика: в Украине такое не работает

Украинка Надежда Майбогина, которая сейчас работает учительницей в Великобритании, рассказала как работает британская система образования на примере задания для 5-летнего ученика. Так, педагог отметила, что в Украине цели у школьников формируются как "запомнить0понять1применить".

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В то же время, в британской системе образования система идет немного дальше и предлагает ученикам "запомнить2понять3применить4проанализировать5оценить6создать". По словам Майбогиной, именно умение делать обоснованное суждение на основе анализа реальных ситуаций, а не просто высказывать свое мнение, рассматривается как ключевая цель урока и основа для измерения достижений детей. Об этом педагог рассказала в заметке в Facebook.

Майбогина выделила две концепции, которые отличают британское образование от украинского. К ним она отнесла:

таксономия Блума*, как сквозной подход к содержанию образования: всех предметов, всех уровней обучения, всех форматов обучения – от отдельного урока, изучения темы, до экзамена, включая выпускные.

концепция добавленной стоимости, как основная идея и цель менеджмента в образовании на всех уровнях (от работы отдельного учителя до работы министерства на национальном уровне).

Педагог привела в пример задание с картинками. Так, чтобы его выполнить дети должны уметь читать настолько хорошо, чтобы распознать внешние признаки, характеризующие определенную погоду и то, каким способом ее определяется. Педагог отмечает, что речь идет не о проверке знания фактов, изученных наизусть, а о понимании явления погоды.

В следующем задании ребенок должен рассмотреть явление в динамике и продемонстрировать свое понимание "под другим углом".

Далее школьники должны применить знания в конкретной ситуации. Ведь информация подается структурировано и без картинок, что требует абстрактного мышления.

После этого нужно проанализировать несколько явлений и выявить закономерности. Кроме того, задание интегрирует знания о погоде со знаниями о днях недели, а также проверяет навык чтения таблицы – все это способствует развитию структурированного мышления.

В конце дети должны сформировать суждение, то есть обоснованный вывод, опираясь на предыдущие этапы познавательного процесса.

*Таксономия педагогических целей в познавательной сфере, которая была предложена в 1956 году американским психологом Бенджамином Блумом.

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