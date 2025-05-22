Дети не умеют сморкаться, держать карандаши и сидеть на стульях: в Британии забили тревогу из-за новых проблем в школах

Школьники начальных классов в Великобритании не умеют самостоятельно сморкаться, держать карандаши или сидеть ровно на стульях. По словам учителей, некоторые родители не имеют четкого понимания потребностей развития детей.

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Независимая комиссия предложила создать целевые группы, чтобы помочь большему количеству учеников подготовиться к школе, пишет ВВС. В одном из учебных заведений пришлось создать пункт смены подгузников, ведь дети не умеют самостоятельно ходить в туалет.

В связи с сокращением количества учителей учебные заведения не имеют достаточного количества сотрудников, которые могли бы вовремя менять подгузники.

Кроме того, согласно исследованию, только 21% учеников смогли достичь стандартов по чтению, письму и математике. Создание целевых групп по подготовке поможет решить все вышеупомянутые проблемы на 50%.

Напомним, каждый четвертый ребенок, который поступает в школу в Англии, приходит в подгузнике, не умеет пользоваться туалетом и подниматься по лестнице. Учителя отмечают, что родители не развивают у детей необходимые навыки для обучения в школе, поэтому будущие ученики имеют слабую базовую моторику и недоразвитые мышцы из-за чрезмерного времени перед экранами. Девять из десяти взрослых считают своих сыновей и дочерей готовыми к школе. А педагоги уверяют, что каждый третий ребенок не соответствует таким требованиям.

В одной из начальных школ Англии дети ходят в подгузниках, а учителя, кроме обучения, должны следить, чтобы вовремя их сменить. Педагоги считают, что это не входит в их обязанности, ведь если они будут следить за каждым учеником в этом вопросе, то у них не остается времени на то, чтобы учить.

Для того, чтобы переодеть ребенка, нужно прекратить урок и быть уверенным в том, что его родители позволяют сменить одежду. На это тратится около 5 часов в неделю.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в районе Блайнай-Гвент в Уэльсе педагоги призвали родителей самим приходить в школу и менять своим детям подгузники, если они не смогли научить их пользоваться туалетом. Учителя заявили, что будут заниматься этим только, если есть "медицински подтвержденная необходимость".

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