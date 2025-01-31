Дети ходят в подгузниках и не умеют подниматься по лестнице: учителя Англии назвали новые проблемы, с которыми столкнулись в начальных классах

Каждый четвертый ребенок, который поступает в школу в Англии, приходит в подгузнике, не умеет пользоваться туалетом и подниматься по лестнице. В то же время 49% педагогов считают, что проблема обострилась в последний год.

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Учителя отмечают, что родители не развивают у детей необходимые навыки для обучения в школе, поэтому у будущих учеников слабая базовая моторика и недоразвитые мышцы из-за чрезмерного времени перед экранами. Тогда как девять из десяти взрослых считают своих сыновей и дочерей готовыми к школе. В тоже время педагоги уверяют, что каждый третий ребенок не отвечает таким требованиям, передает The Guardian.

"У меня в классе двое детей, физически не могут сидеть на ковре. У них нет основной силы", – делится один из учителей.

39% сотрудников учебных заведений указали, что дети не готовы к школе из-за того, что они не ходили в детсады в связи с пандемией ковид. В то же время, другие эксперты уверяют, что многое зависит от воспитания.

44% из 1000 опрошенных родителей указали, что они считают, которые идут в школу, должны знать, как правильно пользоваться книгами, листая страницы, а не "скролить их" так, будто они пользуются электронными книгами.

В то же время 83% учителей заявили, что кризис стоимости жизни и в дальнейшем будет оказывать значительное влияние на готовность к школе. В частности, родители слишком заняты работой, поэтому они не проводят качественно время с детьми.

Педагоги уверяют, что ребята, которые приходят в школу не готовы к обучению и отвлекают внимание учителей от того, что они умеют делать лучше.

Напомним, в одной из начальных школ Англии дети ходят в подгузниках, а учителя, кроме обучения, должны следить, чтобы вовремя их сменить. Так, педагоги вынуждены менять подгузники школьникам, ведь у их родителей нет времени, чтобы приучить малышей к горшку. Таким образом, у школьных преподавателей не остается времени на обучение, ведь по подсчетам, учителя тратят около 5 часов в неделю, чтобы сменить одежду школьникам.

В связи с этим в Великобритании хотят запретить ходить детям в школу в подгузниках, ведь это негативно влияет на учебный процесс. Поскольку каждый четвертый ученик не умеет пользоваться туалетом, учителя вынуждены уделять внимание смене одежды детям, поэтому они не могут полноценно проводить уроки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в районе Блайнай-Гвент в Уэльсе педагоги забили тревогу из-за того, что им приходится менять подгузники ученикам в начальной школе. Учителя призвали родителей самим приходить в учебные заведения и менять своим детям подгузники.

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