В Великобритании хотят запретить детям в подгузниках ходить в школу: каждый четвертый ученик не умеет пользоваться туалетом

В Великобритании хотят запретить ходить детям в школу в подгузниках, ведь это негативно влияет на учебный процесс. Согласно результатам исследования, каждый четвертый ученик не умеет пользоваться туалетом, поэтому учителя вынуждены уделять внимание смене одежды, из-за чего не могут полноценно проводить уроки.

Директор благотворительной организации Kindred², которая проводила опрос, Фелисити Гиллеспи, отметила, что у школьников есть базовые потребности, которым они должны научиться прежде чем пойдут на свой первый урок. В частности, дети должны пользоваться туалетом, обуваться и держать ручку. По ее словам, это влияет на их успехи не только в школе, но и вне ее, передает Daily Mail.

"Результаты нашего опроса свидетельствуют о том, что подавляющее большинство общественности считают, что мы не должны допускать в школу детей, которые не научены пользоваться туалетом. Мы знаем, что это оказывает огромное влияние на учеников, начинающих ходить в школу и не в состоянии ходить в туалет самостоятельно или еще в подгузниках, а также на остальной класс. Нам нужно по-взрослому поговорить о воспитании детей и о том, что нужно, чтобы подготовить их к школе. Успехи учеников в дошкольном возрасте оказывают непосредственное влияние на их успехи в школе и за ее пределами ", – сказала Гиллеспи.

Видео дня

89% из опрошенных 1500 участников считают, что детей нельзя пускать на уроки, пока они не овладеют базовыми навыками. Только 50% родителей признали исключительно свою ответственность за приучение школьников к туалету, в то же время каждый пятый респондент отметил, что ученики могут приходить первое время в подгузниках. Каждая четвертая школа заявила о том, что нуждается в дополнительном персонале в помощи с этим вопросом.

Согласно опросу, каждый третий взрослый считает, что детей нужно приучать к туалету до двух лет, а 41% – до трех лет.

Некоторые исследования показали, что уровень развития малышей в 22 месяца прогнозирует показатели результатов обучения в 26 лет.

Напомним, учителя Великобритании сетуют на то, тратят на смену подгузников учеников по 5 часов в неделю. По их словам, для того, чтобы переодеть школьника, нужно прекратить урок и убедиться в том, что родители позволяют это делать. Это негативно влияет на учебный процесс, ведь есть дети, нуждающиеся в дополнительном внимании во время обучения.

Педагоги отмечают, что смена подгузников не входит в должностную инструкцию преподавания, особенно в случаях, когда ученик достиг 6-летнего возраста. А в школах есть дети, не умеющие пользоваться туалетом в 7 лет. По словам просветителей, родители этим вопросом не беспокоятся и не думают о том, как себя будет чувствовать ребенок, когда подгузник будет переполнен и испачкает одежду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школах Великобритании полностью запретят мобильные телефоны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!