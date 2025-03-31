'Знаете, как собаке моют лапы?' Украинка рассказала о детсадах в Финляндии, где дети валяются в лужах и постоянно ходят с насморком

В финских детсадах дети могут играть кусочками льда, сидеть в лужах или переливать воду лопатками даже в дождь. Кроме того, дошкольники не перестают ходить в заведение с насморком, а домой могут отправить только когда поднимается температура или возникает рвота.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала украинская журналистка Галина Сергеева, проживающая в 2018 году в Финляндии. По ее словам, перед тем как заходить в помещение, детей в одежде моют с помощью гигиенического душа и щетки, типа такого, как моют лапы собакам.

"В садике есть прихожая, где содержится гигиенический душ. Ставишь ребенка и обливаешь его из крана, щеткой чистишь, знаете, как собаке моют лапы. Сейчас мои ребята не хотят мыться, то мы просто снимаем верхнюю резиновую одежду, дождевые ботинки и дождевые перчатки", – делится Сергеева.

"Когда бы я не пришла – все дети сидят в буквальном смысле в лужах и играют машинками или кусками льда, или лопатками воду переливают. Даже если капает дождь или сильный ливень. Короче, зрелище не для слабых нервов. Наша бабушка была шокирована, когда это увидела", – поделилась Сергеева.

В каждой группе есть специальные шкафы, где вещи сушатся воздухом. В некоторых домах также есть такие шкафы, ведь это самая необходимая вещь, когда есть дети.

Сергеева делится, что дошкольники ежедневно могут ходить в лес, поехать на другую детскую площадку или их свозят в музей. Воспитатели составляют план на каждую неделю и пишут родителям, что нужно складывать с собой.

Зимой во всех садах есть горки, где дети катаются на санках. Также на улице все могут пользоваться велосипедами и беговелами. В помещении отдельные игрушки: дорогие карандаши, фломастеры, краски, всевозможные машинки. По словам журналистки, государственные учреждения хорошо финансируются.

Все дошкольники до семи лет должны спать в обед. Но, если ребенок бодрствует, то его не будут заставлять, он просто будет лежать в постели или будет тихонько играть. Каждый вечер воспитатели рассказывают, как прошел день.

Читайте в ближайшее время на OBOZ.UA полное интервью с Галиной Сергеевой.

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