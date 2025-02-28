На обед могут дать утреннюю манную кашу: чем питание в детсадах Австрии отличается от украинского

В государственные детсады Австрии доставляют упакованную пищу специальные компании, поэтому ее нужно только разогреть перед подачей. В то же время, частные учебные заведения чаще всего имеют свою кухню, где готовятся блюда из продуктов от фермеров. Несмотря на это, детям могут дать на обед утреннюю манную кашу, присыпав ее какао или полив малиновым сиропом.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала украинка Людмила Крыжановская, которая работала в австрийском дошкольном учебном заведении. Она поделилась, что после каши детям еще дают соленый десерт, включающий хлеб с сыром моцарелла, томат или огурец. В то же время, в государственном саду, по ее словам, еда была невкусной и химической.

"В Вене в государственные садики привозят упакованную пищу специальные фирмы, чтобы потом только разогреть. В одном из садиков, где я работала раньше, очень не нравилось питание, я просто не понимала, как дети могут это есть, настолько все было невкусное и химическое", – делится Крыжановская.

"Когда уже работала в частном и довольно недешевом дошкольном заведении, где была своя кухня, то питание было очень хорошим – свыше 90% молочных продуктов и мясо привозили от фермеров. Но интересно, что главным блюдом у детей на обед могла быть утренняя манная каша, которую посыпали какао или поливали малиновым сиропом. После нее подавали соленый десерт – кусочек булочки или хлеба с моцареллой, томатом или огурцом", – добавляет она.

Женщина рассказывает, что когда работала в украинском детском саду, то детям давали перемороженный хек или сардельки. Ей хотелось изменить такую культуру питания, ведь она не приносила пользы.

В то же время, в школе можно часто увидеть бульоны или книги, которые просто залили бульоном. Раз в неделю ученикам подают рыбу и ежедневно мясо. Но иногда готовят пиццу или сардельки. Питание с продленным днем стоит 80 евро в месяц (3435 гривен).

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