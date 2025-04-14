Как будут работать детсады для младенцев с 3 месяцев: заместитель Лисового рассказала новые детали

Родители смогут по желанию и необходимости отдавать малышей с трех месяцев в ясли, согласно новому закону о дошкольном образовании. Для таких детей должны быть созданы соответствующие условия, услуги проверяться, а учреждениям будут выдаваться лицензии.

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Об этом рассказала заместитель министра образования и науки по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова в интервью Эспрессо. По ее словам, новый закон предлагает систему, которая может финансироваться громадами и контролироваться образовательным ведомством.

Воспитатели, которые будут работать в яслях, должны будут пройти соответствующее повышение квалификации. В случае открытия мини-сада, где учится до пяти детей, такое заведение должно получить лицензию. В то же время Министерство образования и науки надеется, что малышей такого возраста будет немного, при этом такая опция должна быть исключительно по выбору родителей.

"Наша задача – создать качественные, безопасные и контролируемые условия по уходу за младшими детьми, если родители сами принимают решение раньше вернуться к работе. Это о выборе, а не о принуждении", – сказала Коновалова.

По ее словам, для ухода за младенцами необходимы другие условия. В частности, специальное оборудование, мебель, увеличенное количество персонала. Так, согласно закону, открываются возможности для создания ясельных групп, однако громады не обязаны этого делать. В то же время формат и объемы финансирования принадлежат органам местного самоуправления.

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