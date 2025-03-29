'Никогда не отдавайте детей в детский сад!' Психолог взбудоражила сеть громким заявлением: возмущены родители и ученые

Известный американский психоаналитик, тренер по родительству и автор книг Эрика Комиссар считает, что детский сад вреден для детей и может вызвать у ребенка долгосрочные психологические проблемы. Ролик с ее высказыванием стал вирусным в сети, набрав 3,3 миллиона просмотров и тысячи комментариев, однако многие психологи и родители с ней не согласились.

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Так, в выпуске подкаста Diary of a CEO, эксперт заявила, что пребывание ребенка в детском саду может повысить у него уровень кортизола, а также увеличивает агрессию и проблемы с поведением в дальнейшей жизни. Комиссар также подчеркнула, что детский сад вреден для привязанности родителей к ребенку.

"Эти первые три года, когда дети очень хрупкие и уязвимые..Если оторвать их от своего тела как основной фигуры привязанности и передать их незнакомцам и оставить их там на несколько часов подряд, у вашего ребенка разовьются патологические защитные реакции", – отметила она.

Реакция родителей

Многие родители не согласны с Комиссар. В комментариях они писали, что с радостью проводили бы время с детьми дома, если бы имели три года декретного отпуска с сохранением зарплаты.

Наличие малыша дома также повышает уровень кортизола.

Мы, работающие мамы, и так достаточно чувствуем вину. Спасибо.

Дайте нам более длительный декретный отпуск и дети будут больше времени проводить с матерями. Но общество этого не допускает.

Бедность тоже напрягает детей.

Вы никогда не сможете победить как родитель.

У этой леди (Эрика Комисар) докторская степень по япономике. Она не психолог по развитию или нейробиолог. Она клинический социальный работник, которая сильно отклонилась от своего пути. Она ссылается на небольшие, плохо проведенные исследования и игнорирует исследования более 10 000 детей, которые не показывают никакой связи между детским садом и повышенной агрессией/тревожностью.

Я работаю в детском саду и категорически с вами не согласна. Мы не чужие для детей, о которых заботимся. Мы любим, защищаем и обучаем их. Мы готовим их социально, эмоционально и интеллектуально.

Детский сад стал единственным выходом.

Круто. Тогда дайте мне 3 года декретного отпуска с моей обычной зарплатой и 5% ежегодной прибавкой, чтобы покрыть инфляцию. Я с радостью останусь со своим сыном. Но ему нужен дом, поэтому мы с мужем работаем.

Ах, моя ежедневная доза стыда работающей мамы. Ура.

Что говорят психологи

Издание Parents обратилось к экспертам, чтобы выяснить, действительно с детскими садами все так плохо, как говорит Эрика Комиссар. Однако они отметили, что ее заявления слишком радикальны и просто бесполезны для родителей.

Джессика Мерсер Янг, доктор философии, психолог по развитию и старший научный сотрудник EDC (Центра развития образования), считает идею о том, что у детей всегда будут возникать проблемы с привязанностью, проблематичной.

"Учителя по уходу за детьми – это не незнакомцы, вырывающие вашего ребенка из ваших рук. Возможно, в первый день, когда ваш ребенок идет в программу раннего ухода, учитель – незнакомец, но, как и в любой переходный период в жизни, когда мы встречаем новых людей, незнакомцы могут стать друзьями", – объясняет она.

Дженали Дум, доктор философии, доцент кафедры психологии в Денверском университете, говорит так: "Существуют четкие доказательства того, что дети могут формировать и формируют здоровую, надежную привязанность к своим воспитателям как дома, так и в детском саду. Пока вы относитесь к своим детям тепло и чутко и отзывчивы к их потребностям, вы все равно можете иметь сильную и надежную привязанность к своему ребенку дома", – отметила эксперт.

Магистр педагогических наук Хейли ДеСоуза отметила, что родители часто беспокоятся о влиянии детского сада на своих детей, но представление о том, что детский сад изначально вреден, вводит в заблуждение.

По ее словам, десятилетия исследований показали, что высококачественный детский сад на самом деле может принести пользу детям в когнитивном, социальном и эмоциональном плане. В то же время более низкокачественные детские сады могут быть менее полезными и могут привести к повышенному стрессу у некоторых детей.

ДеСоуза говорит, что многое зависит от ухода за ребенком в детском саду, поэтому родителям стоит внимательно выбирать учреждение.

Доктор философии Синтия Вейяр назвала некоторые явные преимущества детского сада для ребенка:

– развитие навыков чтения и грамотности, навыков социального обучения и подготовка к дошкольному образованию и начальной школе;

– развитие самостоятельности и независимости;

– воздействие на разнообразие и возможности взаимодействия с людьми из разных слоев общества;

– возможность для родителей балансировать между работой и личной жизнью; это может снизить уровень стресса, повысить стабильность карьеры и создать финансовую стабильность, все это влияет на благополучие ребенка.

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