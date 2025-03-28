Учитель учеников, вступивших в Гарвард, Стэнфорд и Принстон, раскрыл четыре метода их воспитания

Писатель и педагог Тео Вольф, который давал уроки выпускникам, поступившим в Гарвард, Стэнфорд и Принстон, назвал четыре методы воспитания, которые использовали их родители. Эти дети выигрывали крупные награды, привлекали венчурный капитал, создавали бизнес, запускали впечатляющие проекты и, по мнению педагога, благодарить за это должны именно семейные отношения.

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В статье для CNBC Вольф отмечает, что есть определенные вещи, которые родители этих детей делали еще в их раннем возрасте. Эксперт выделил четыре из них.

1. Они не "расчищают снег" для своих детей

Это означает, что родители расчищают путь, чтобы облегчить жизнь своим детям. Речь может идти даже о чем-то незначительном, например, контакт с учителей по электронной почте от имени ребенка или написание эссе для колледжа.

"Эта благая, но ошибочная ловушка мешает детям развивать свободу действий. Она учит их, что если они чего-то не сделают, кто-то другой сделает это за них. Самые успешные дети учатся брать на себя ответственность, особенно когда это трудно. Вместо того, чтобы убирать снег, будьте резонатором и проводником, к которому ваш ребенок может обратиться за помощью только в случае необходимости", – пишет педагог.

Он советует родителям позволить ребенку столкнуться с естественными последствиями, которые возникают из-за его бездействия.

2. Они уважают интересы своих детей

Эксперт пишет, что знал детей с широким спектром узкоспециализированных интересов, которые создавали невероятные проекты. Например, создание программы по математике для начальной школы, основанной на статистике бейсбола, или организация кружка вязания для спортсменов.

"Хотя многие родители пытаются подтолкнуть своих детей к более серьезным направлениям, лучше позволить их интересам руководить процессом. Никогда не знаешь, какой успех может прийти, если поддерживать эти увлечения и помогать им развиваться", – пишет он.

3. Они воспитывают независимость с раннего возраста

Сейчас у учеников начальной школы нередко бывает такое же плотное расписание, как у старшеклассников: занятия по футболу, уроки пения, рисования, фортепиано.

В результате дети сегодня заняты как никогда, часто из-за занятий, которые лишают их ценного неструктурированного времени. Исследования показали, что чем больше времени дети проводят в менее структурированных занятиях, тем больше они развивают независимость.

Вольф советует родителям позволить детям скучать и брать на себя ответственность за свое время с раннего возраста – это один из лучших способов воспитать независимость и креативность.

4. Они моделируют позитивное поведение

Одна из лучших привычек, которую может сформировать родитель, – это моделирование позитивного поведения для своих детей.

"Хотите, чтобы ваши дети не были зависимы от своих экранов? Не сидите все время в телефоне перед ними. Хотите, чтобы они были активными? Пусть они видят, как вы занимаетесь спортом. Подумайте о том, каким человеком вы хотите видеть своего ребенка. Спросите себя: демонстрирую ли я эти черты перед ними? Есть ли что-то, что я делаю, что противоречит ценностям, которые я хочу передать?" – добавил учитель.

Будьте внимательны к примерам, которые вы им подаете. Если вы хотите, чтобы они выросли ответственными, целеустремленными, трудолюбивыми и, прежде всего, счастливыми, воплощайте эти черты сами.

Как сообщал OBOZ.UA, учительница из Турции обратилась к родителям с призывом научить детей уважать образование и считать получение знаний важным в жизни. Родителям стоит перед школой говорить со своими детьми о доброте, вежливости, внимательности, инклюзивности и вреде от подлости и сплетен.

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