'Моя работа – учить вашего ребенка, но…' Обращение турецкой учительницы к родителям школьников стало вирусным

Учительница из Турции, которая преподает в школе английский язык, в сети обратилась к родителям с призывом научить детей уважать образование и преподавателей и считать получение знаний важным в жизни. Кроме того, родителям стоит перед школой говорить со своими детьми о доброте, вежливости, внимательности, инклюзивности и вреде от подлости и сплетен.

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Такое обращение она опубликовала на своей странице в Instagram. Педагог подчеркнула, что ее работа – учить ребенка, но для того, чтобы получить хороший результат, родители также должны работать дома над определенными вещами.

Так, она призывает поощрять ребенка уважать образование.

"Для того, чтобы обучение состоялось, вы и ваш ребенок должны считать его образование важным и рассматривать меня, учителя, как важный ключ к получению образования. И поверьте мне, как только вы начнете проявлять неуважение ко мне и к моей работе, ваш ребенок будет следовать вашему примеру", – написала учительница.

Она добавила, что дети должны понимать, что возможность получить образование – это честь и привилегия. Если все будут помнить об этом, то смогут создать культуру подлинного уважения к знаниям, которая сделает обучение возможным.

Крайне важной педагог считает так называемую трудовую этику. То есть призывать ребенка не срезать углы, а работать над тяжелыми, разочаровывающими и даже скучными уроками. По ее убеждению, сильная трудовая этика дома не только будет способствовать большей успеваемости в школе, но и поможет ребенку развить навыки, необходимые для успеха в жизни.

Также педагог отмечает, что разнообразие доступа к информации влияет на продолжительность внимания, а мгновенный доступ к знаниям и развлечениям не всегда приносят пользу детям в классе. Она призвала родителей читать своим детям или выделить время для самостоятельного чтения, а также рассказывать им истории и больше разговаривать. Это приведет к большей сосредоточенности в обучении.

Учительница отмечает, что с детьми также следует говорить о доброте, вежливости, внимательности к учителю и сверстникам.

"Конечно, лучший способ научить доброте - это моделировать ее, но этого редко бывает достаточно. Доброте надо обучать явно и намеренно. Поговорите со своим ребенком об инклюзивности. Расскажите им о вреде и боли от сплетен и подлости. И дайте ему конкретные инструменты, чтобы он мог помочь другим почувствовать себя замеченными, ценными и включенными. Научите своего ребенка быть тем, кто говорит: "Сядь с нами" и "Поиграй с нами". И предупредите, что не всегда легко быть хорошим. Это даже не всегда приятно. Но это всегда правильно", – пишет она.

Кроме того, детям важно держать контроль над своим телом.

"Детям тяжело сидеть на месте и даже иметь элементарный контроль над своим телом. Они крутятся и капризничают. Они падают со своих парт. И они, кажется, не могут держать свои руки при себе. Печальная реальность заключается в том, что некоторые причины такого поведения находятся вне вашего или моего контроля. Структура современного школьного дня не предусматривает достаточного времени для игр и движения, что негативно сказывается на поведении учащихся", – говорится в сообщении.

Тем не менее есть вещи, которые можно сделать дома: ограничить время перед экраном, настаивать на том, чтобы ребенок играл на улице и занимался физической активностью.

Педагог также отметила, что ребенок должен идти в школу с ожиданием того, что некоторые вещи будут тяжелыми или даже скучными. Ученик не обязан любить все, что делает на уроке, но должен иметь положительный подход к обучению.

"Правда в том, что я не только учу вашего ребенка согласно образовательным стандартам, но и учу всех других жизненных навыков. Но моей основной работой не может быть всегда, на каждом уроке учить их усердно работать и хорошо вести себя. Они должны приходить на урок, уже зная эти вещи, и это должно прийти в первую очередь из дома. Это должно исходить от вас. Я уверена, что с вашей помощью и сотрудничеством мы сделаем отличную работу!" – добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее учитель физики Руслан Цыганков умилял сеть обращением к школьникам. Он призвал их не очень беспокоиться из-за оценок и ни в коем случае не думать, что учитель может в них разочароваться из-за оценки.

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