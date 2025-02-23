"Оценка – это только оценка. Я в тебе не разочаруюсь". Один из самых популярных учителей в TikTok взбудоражил сеть обращением к ученикам
Учитель физики из Киева Руслан Цыганков, который ведет в TikTok популярный блог о своей работе в школе и учениках, растрогал сеть обращением к школьникам. Он призвал их не очень беспокоиться из-за оценок и ни в коем случае не думать, что учитель может в них разочароваться из-за оценки.
Видео с обращением к классу, в частности к одной из школьниц, педагог опубликовал в TikTok. Кадры набрали более 880 тысяч просмотров и около двух тысяч комментариев.
"Когда вы получаете плохие оценки, я вас когда-то за это ругал? Нет. Я просто говорю, что это лишь оценка, и в тебе, Ира, я не разочаруюсь. Какую бы ты оценку не получила, я в тебе не разочаруюсь. Я знаю, что ты замечательный человек, просто почему-то так случилось. Где-то забыла, где-то потерялась, перенервничала. В жизни разное бывает", – сказал Цыганков.
Он добавил, что оценку всегда можно исправить или получить другую.
"Всегда можешь выйти к доске и плохую оценку перекрыть другой. Поэтому ничего страшного в этом нет, понимаешь? Ты для меня такая же Ира, как и была. И не важно, какую оценку ты получишь. И это касается каждого", – добавил педагог.
В комментариях пользователи писали, что согласны с такой позицией и очень важно доносить это детям. Школьники должны чувствовать от учителя поддержку, а не унижение, чтобы иметь мотивацию.
- Знаете, мне 30. Но сейчас вы говорите каждому ребенку внутри нас, на которого кричали учителя и унижали за что угодно. Вы исцеляете взрослых и становитесь супергероем для детей.
- Хочу, чтобы у моего ребенка был такой учитель.
- Мне показалось, вы говорили, настолько искренне, что еще немного и вы бы заплакали.
- Это же как сильно дети любят учителя, что переживают о плохой оценке не потому, что родители ругают, а потому что учитель разочаруется.
- Все мы иногда немного Ира. Где-то затупила, где-то потерялась, перенервничала. И очень важно, чтобы в этот момент рядом был такой Руслан Игоревич.
- Вот пример современного учителя, который действительно учит, передает знания, дает мудрые советы, оставляет приятные воспоминания о школе.
- Очень классная позиция учителя. Руслан Игоревич очень хорошо донес суть детям. Низкий поклон! Чтобы все учителя были такими.
- Какие правильные слова. Готова это видео забросить всем учителям сына, пусть услышат!
Также украинцы вспоминали свои истории из школы, где учителя их унижали и даже оскорбляли.
- Я окончила советскую школу. Этим все сказано.
- Помню, как вышла к доске по математике, и из-за волнения начала путаться и не правильно считать. И учительница начала на меня еще больше давить и унижать. Говорила, что моя будущая работа – дворник. Радуюсь, что сейчас такие молодые и сознательные учителя, надеюсь, у моего ребенка будут такие, как вы.
- А я помню свою первую учительницу, которая стучала кулаком мне по лбу, когда я не могла прочесть. Говорят, первую учительницу нужно уважать.
- Когда я училась, не хватало таких учителей.
- Где ты был, когда я учился и у меня мелом бросались разные учителя, за то, что я тетрадь забыл. Ты может психолог, а не учитель?
- Если бы мне так сказали в школе, возможно, я бы училась.
Как сообщал OBOZ.UA:
– ранее Руслан Цыганков озвучил три ключевых проблемы украинского образования. В первую очередь это зарплаты педагогов. По его убеждению, учитель должен зарабатывать не менее $1000.
– Также педагог ответил школьникам на вопрос, зачем им изучать физику. Цыганков объяснил это на примере блэкаутов, когда украинцам приходится покупать станции питания или павербанки.
– Кроме того, учитель-звезда соцсетей поделился лайфхаком, как борется с русскоязычными учениками.
– Учитель начальных классов Антон Атаманчук затронул болезненную тему, кто должен готовить ребенка к школе. В сети разгорелась дискуссия.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!