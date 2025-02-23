'Оценка – это только оценка. Я в тебе не разочаруюсь'. Один из самых популярных учителей в TikTok взбудоражил сеть обращением к ученикам

Учитель физики из Киева Руслан Цыганков, который ведет в TikTok популярный блог о своей работе в школе и учениках, растрогал сеть обращением к школьникам. Он призвал их не очень беспокоиться из-за оценок и ни в коем случае не думать, что учитель может в них разочароваться из-за оценки.

Видео дня

Видео с обращением к классу, в частности к одной из школьниц, педагог опубликовал в TikTok. Кадры набрали более 880 тысяч просмотров и около двух тысяч комментариев.

"Когда вы получаете плохие оценки, я вас когда-то за это ругал? Нет. Я просто говорю, что это лишь оценка, и в тебе, Ира, я не разочаруюсь. Какую бы ты оценку не получила, я в тебе не разочаруюсь. Я знаю, что ты замечательный человек, просто почему-то так случилось. Где-то забыла, где-то потерялась, перенервничала. В жизни разное бывает", – сказал Цыганков.

Он добавил, что оценку всегда можно исправить или получить другую.

"Всегда можешь выйти к доске и плохую оценку перекрыть другой. Поэтому ничего страшного в этом нет, понимаешь? Ты для меня такая же Ира, как и была. И не важно, какую оценку ты получишь. И это касается каждого", – добавил педагог.

В комментариях пользователи писали, что согласны с такой позицией и очень важно доносить это детям. Школьники должны чувствовать от учителя поддержку, а не унижение, чтобы иметь мотивацию.

Знаете, мне 30. Но сейчас вы говорите каждому ребенку внутри нас, на которого кричали учителя и унижали за что угодно. Вы исцеляете взрослых и становитесь супергероем для детей.

Хочу, чтобы у моего ребенка был такой учитель.

Мне показалось, вы говорили, настолько искренне, что еще немного и вы бы заплакали.

Это же как сильно дети любят учителя, что переживают о плохой оценке не потому, что родители ругают, а потому что учитель разочаруется.

Все мы иногда немного Ира. Где-то затупила, где-то потерялась, перенервничала. И очень важно, чтобы в этот момент рядом был такой Руслан Игоревич.

Вот пример современного учителя, который действительно учит, передает знания, дает мудрые советы, оставляет приятные воспоминания о школе.

Очень классная позиция учителя. Руслан Игоревич очень хорошо донес суть детям. Низкий поклон! Чтобы все учителя были такими.

Какие правильные слова. Готова это видео забросить всем учителям сына, пусть услышат!

Также украинцы вспоминали свои истории из школы, где учителя их унижали и даже оскорбляли.

Я окончила советскую школу. Этим все сказано.

Помню, как вышла к доске по математике, и из-за волнения начала путаться и не правильно считать. И учительница начала на меня еще больше давить и унижать. Говорила, что моя будущая работа – дворник. Радуюсь, что сейчас такие молодые и сознательные учителя, надеюсь, у моего ребенка будут такие, как вы.

А я помню свою первую учительницу, которая стучала кулаком мне по лбу, когда я не могла прочесть. Говорят, первую учительницу нужно уважать.

Когда я училась, не хватало таких учителей.

Где ты был, когда я учился и у меня мелом бросались разные учителя, за то, что я тетрадь забыл. Ты может психолог, а не учитель?

Если бы мне так сказали в школе, возможно, я бы училась.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ранее Руслан Цыганков озвучил три ключевых проблемы украинского образования. В первую очередь это зарплаты педагогов. По его убеждению, учитель должен зарабатывать не менее $1000.

– Также педагог ответил школьникам на вопрос, зачем им изучать физику. Цыганков объяснил это на примере блэкаутов, когда украинцам приходится покупать станции питания или павербанки.

– Кроме того, учитель-звезда соцсетей поделился лайфхаком, как борется с русскоязычными учениками.

– Учитель начальных классов Антон Атаманчук затронул болезненную тему, кто должен готовить ребенка к школе. В сети разгорелась дискуссия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!