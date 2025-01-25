Зачем физика во взрослой жизни? Учитель Руслан Цыганков на примере блекаутов ответил на популярный вопрос школьников

Дети, которые учили физику в школе, могут использовать свои знания во взрослой жизни. В частности, это касается нынешних блэкаутов, когда украинцам приходится покупать станции питания или павербанки.

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По словам учителя физики Руслана Цыганкова, если бы люди больше учили этот предмет в школе, разбирались в электрическом токе, они знали бы, что такое мощность и емкость. Эти знания понадобились бы им в выборе альтернативных источников питания. Об этом педагог рассказал в интервью Погляду.

"Сейчас, во время блекаутов, встал вопрос о дополнительном питании, зарядных станциях, павербанках. И многие не знают, какую им станцию покупать, они не знают как ее выбрать. Вот если бы люди больше учили физику в школе и проходили тему "Электрический ток", они знали бы что такое мощность, что такое емкость, что вообще такое инвертор, что нельзя использовать дома аккумуляторы из автомобиля, потому что они для этого не предусмотрены вообще", – говорит Цыганков.

Он отмечает, что если бы дети в школе учили физику, они смогли бы счесть мощность приборов альтернативного питания с помощью простых формул.

Также знания по этому предмету относится и к другим простым примерам. В частности, почему не нужно наливать кипяток сразу в холодный стакан. Или почему не стоит класть в морозилку газированные напитки в стеклянных бутылках. По словам Цыганкова, во время охлаждения расширяется жидкость и газы, и они взрываются в морозилке.

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