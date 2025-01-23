'Помогите, пожалуйста': учитель-звезда соцсетей поделился лайфхаком, как борется с русскоязычными учениками

Учитель физики Руслан Цыганков, видео которого набирают миллионные просмотры, рассказал, что когда ученики обращаются к нему на русском языке, он делает им замечания. В частности, педагог просит повторить сказанное. Когда дети это слышат, сразу начинают понимать, в чем проблема.

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Об этом Цыганков рассказал в интервью "Погляду". Он подчеркнул, что ученики должны видеть пример учителя, который всегда общается на украинском языке, а не только на уроках.

"Я делаю замечания. Я не читаю морали. Например, ученик говорит: "Помогите, пожалуйста". Я говорю: "Скажи еще раз". Он: "Помогите, пожалуйста". И уже ученики понимают, в чем проблема. Я говорю: "Скажи еще раз". Он говорит: "Допоможіть, будь ласка". Говорю – конечно, тебе помогу", – делится педагог.

Он отмечает, что важно также, на каком языке дети общаются дома и между собой.

По его наблюдениям, когда учитель общается на украинском в неформальном разговоре со школьниками, то дети также переходят на государственный.

"Когда они еще видят, конечно, если учитель для них пример, и когда ты общаешься на украинском, они тоже в диалоге с тобой, если это какой-то неформальный разговор, они тоже переходят. Я прямо чувствую, как сначала наполовину там что-то проскакивает уже украинское. А потом уже они прямо в разговоре с тобой переходят на украинский. И это очень прикольно, когда они в неформальной беседе переходят на государственный язык", – объясняет Цыганков.

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