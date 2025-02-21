Кто должен готовить ребенка к школе – воспитатели или родители? Учитель начальных классов затронул болезненную тему: разгорелась дискуссия

Учитель начальных классов из Киева Антон Атаманчук сказал, что дети должны идти в первый класс подготовленными – уметь делить слова на слоги, образовывать множество, различать звуки, описывать предметы и задавать вопросы. Это написано в Государственном стандарте начального образования.

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Для этого с дошкольниками, которые идут в первый класс, должны заниматься не только воспитатели в садах, но и родители. Об этом он сказал в эфире "Буде подкаст" на Youtube и вызвал дискуссию в сети.

"Было бы классно, если бы все открыли Госстандарт дошкольного образования, где написано, что нужно делать. Там есть расписанная программа, которую должен знать ребенок. А ребенок должен различать звуки, делить слово на слоги, сортировать и группировать предметы, образовывать множества и подмножества, должен развертываться описывать предметы, уметь задавать вопрос и слушать ответ. Для того чтобы это было, с ребенком нужно постоянно заниматься", – сказал педагог.

На примере конструктора Лего он объяснил, как родители могли бы развивать своих детей, просто складывая предметы из разных деталей.

"Не просто купить Лего, высыпать на пол и пойти по своим делам, а взять то Лего и начать развивать ребенка. Сначала для удобства сортировать детальки по размеру, далее образовывать предметы. Сначала вы создали предмет и дали ребенку четко его повторить – из трех деталей, далее усложнять. Потом можно предложить модернизировать: а придумай этому созданию или предмету имя, а какая у него история, что он может, какая его суперсила?" – отметил Атаманчук.

Мнения пользователей сети разделились. Одни отмечают, что дошкольное образование обязательно и в садах воспитатели этим занимаются, но но должны подключаться и родители, которые также являются участниками образовательного процесса.

Открою секрет: в садике все это делают. Может быть, родителям нужно также дома все это закреплять, а не спихивать все на педагогов?

Согласна полностью. Дошкольное образование (в течение первых 6 лет жизни) обязательно. Занятия в садике или дома. Но когда в школу приходят дети с недостаточной готовностью, это становится проблемой.

Мне воспитатель так и говорила: сразу видно, кто из родителей занимается с ребенком дома. Так как информации в садике недостаточно, ее нужно закрепить, вводить в игры.

А еще бы было неплохо, если бы родители свои обязанности знали в образовательном процессе!

Правильно, каждый день с детьми в садике занимаются воспитатели, но когда говоришь родителям, что дома тоже нужно повторять материал, то они говорят, что это ваша обязанность вы и учите.

И чтобы обратили внимание на речь детей. Выходя из садика дети не произносят половину звуков, а родители ждут пока выговорится. На выпускном, можно не понять слова в стихотворении, что говорит ребенок.

С такой проблемой встретилась в этом году, что дети не могут рисовать, то есть вообще. И не могут не только вырезать, даже те ножницы в руках нормально держать. Я на уроках просто разрывалась, чтобы успеть помочь каждому.

В госстандарте дошкольного образования четко описано участие родителей в образовательном процессе. Советую родителям познакомиться!

Другие пользователи отмечают, что в садике дети должны только играть, а полноценно учиться с первого класса. В качестве примера приводят европейские образовательные системы, которые в 8 класс ходят в школу "как на праздник". Также сетуют на недостаточное финансирование в садах, низкие зарплаты воспитателей и загруженность самих родителей.

Ребенок никому ничего не должен, это во-первых. Во-вторых, все индивидуально, а в-третьих, хотелось бы увидеть детей этих людей, которые писали имеющиеся инструкции.

Ах, в садике дети должны играть и отдыхать. Да, должны быть занятия, но ведь не столько. А потом дети идут в школу, где должны учиться! А у нас в садике заваливают занятиями, а в школе нужно играть.

Тем временем европейские дети в 8 класс ходят в школу как на праздник. Учат буквы, звуки, учатся писать, играют в школе и т.д. И они ментально вырастают здоровые и успешные, а наши с 3-х лет всем должны.

Было бы классно, если бы маме, которая в декрете заботится о ребенке и не может полноценно работать, выплачивали на это Лего и памперсы больше 860 грн. Потому что описывать как правильно все разумны.

Если бы в садах было нормальное финансирование от государства, эти занятия в игровой форме было бы гораздо проще проводить, и тогда было бы развитие ребенка, которое должно быть на удовлетворительном уровне.

Как это ребенок? Что, с рождения, что ли? Вы учителя и учите.

Вам не кажется, что требования к детям мягко говоря завышены. Это все в 6-7лет под постоянным стрессом, шахедами, ракетами?

Как сообщал OBOZ.UA, учительница начальных классов назвала способ, используемый для того, чтобы мотивировать детей. В классе учащиеся могут получить фишки за определенную работу, а затем выменять их на то, что хотят.

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