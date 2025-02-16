Можно 'купить' вкусняшку или освобождение от домашнего задания: учительница поделилась секретом, как мотивирует детей к обучению

Учительница начальных классов Екатерина Рачинская назвала способ, который использует для того, чтобы мотивировать детей и сделать их обучение более интересным. В классе дети могут получить фишки за определенную работу, а затем поменять их на то, что они хотят.

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Например, на освобождение от домашнего задания, вкусняшку или место за учительским столом. Об этом педагог рассказала на своем блоге в TikTok.

Педагог отметила, что использует обычные фишки и суперфишки. Ребенок получит обычную фишку, когда выполнит какую-нибудь работу на уроке или почитает дома 10 минут свою любимую книгу, при этом заполняя трекер чтения.

Суперфишку дети получат тогда, когда выполняют самостоятельную работу и получают высокий уровень.

Когда ребенок насобирает 10 фишек, он может вытащить из лотереи любой купончик. К примеру, помогает учительнице весь день. Также в классе есть магазин фишек, то есть дети могут собирать конкретно на то, что им хочется:

55 фишек – вкусняшка от учительницы;

45 – освобождение от домашнего задания;

35 – сидеть на месте учительницы 1 урок;

25 – помогать учительнице весь день;

15 – наклейка на выбор.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская учительница начальных классов, ведущая в сети блог об обучении с названием "Учиться легко", показала простой способ, которым сама пользуется, чтобы рассказать детям о единицах измерения длины. Она объясняет школьникам сантиметры, метры и километры по пальцам.

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