Как перевести метры в сантиметры, а километры – в дециметры: лайфхак от украинской учительницы стал вирусным

Украинская учительница начальных классов, которая ведет в сети блог об обучении с названием "Учиться легко", показала простой способ, которым сама пользуется, чтобы рассказать детям о единицах измерения длины. Она объясняет школьникам сантиметры, метры и километры на пальцах.

Видео дня

Лайфхаком педагог поделилась на своем блоге в Facebook. Видео набрало более 32 тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи отмечали, что с такими учителями математики репетиторы детям не будут нужны.

Учительница рассказывает, как легко перевести единицы измерения длины по пальцам. Мизинчик – это миллиметры, дальше – сантиметры, средний – дециметр, указательный – метр, большой – километр. Между четырьмя пальцами – маленькое расстояние, поэтому поместится только один ноль. Между указательным и большим пальцами большее расстояние, там поместятся три нуля.

"Давайте попробуем переводить: в одном сантиметре – 10 миллиметров, потому что поместился только один ноль. В одном дециметре – 100 миллиметров, потому что между ними поместилось два нуля. В одном метре тысяча миллиметров, потому что между ними целых три нуля", – пояснила педагог.

В сети были поражены изобретательностью учительницы и оставляли под видео одобрительные комментарии.

Если такие учителя будут, не нужно репетиторов.

Гениально. Почему я это узнал только в 42 года?

Вот с такими учителями и учиться интересно! Математика на пальцах!

Какая хорошая идея! Браво!

Вот бы наша учительница так объясняла детям, и ребенок был бы намного умнее и учиться бы хотел.

Какая хорошая подсказка!

Сколько от этой прекрасной женщины идет энергии и доброты.

А деткам оно нужно и с удовольствием понимают его. Прекрасно!

Гениально.

Боже, как все понятно. В свои 60 лет поняла. Просто браво.

Если бы так интересно рассказывали учителя, неучей бы не было, и, наверное, был бы другой народ и другая страна. Спасибо, трудяжечка.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сеть покорил лайфхак от украинской учительницы, как любое число быстро поделить на 5.

А учительница начальных классов поделилась лайфхаком, как объяснить детям умножение на двухзначные числа в столбик. Она предложила сделать это на примере 121×23. Для выполнения действий педагог посоветовала воспользоваться стикерами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!