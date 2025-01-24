"Учитель должен зарабатывать хотя бы $1000": Руслан Цыганков озвучил три ключевых проблемы украинского образования

Ольга Липич
Моя Школа
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'Учитель должен зарабатывать хотя бы $1000': Руслан Цыганков озвучил три ключевых проблемы украинского образования

Учитель физики из Киева Руслан Цыганков, который стал популярным, публикуя видео со своими учениками в TikTok, рассказал о трех основных по его мнению проблемах в украинском образовании. В первую очередь это слишком низкие зарплаты педагогов и формат проведения Национального мультипредметного теста.

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Об этом Цыганков рассказал в эфире подкаста "Погляд" на Youtube-канале медиа Грунт. По мнению педагога, учителя в Украине должны зарабатывать около $1000, а не 15 тысяч гривен, как сейчас.

"Должна быть достойная заработная плата для работников образования. Хотя бы $1000. Сейчас это около 15 тысяч гривен. Конечно, это зависит от нагрузки, заслуженности учителя. Например, 23 часа + 0,5 ставки + классное руководство. Все собрать и будет определенная сумма", – отметил он.

Также Цыганков отметил, что пересмотрел бы формат проведения НМТ у выпускников. По его словам, для школьников слишком большой нагрузкой является проведение тестов по четырем предметам в один день. А если есть длительная тревога, то экзамен может быть аннулирован.

"Учитель должен зарабатывать хотя бы $1000": Руслан Цыганков озвучил три ключевых проблемы украинского образования

"НМТ проходит таким образом, что ученики сдают четыре предмета одновременно. Они приходят и четыре часа пишут четыре предмета. То есть надо в считанные минуты перестроиться с математики на английский язык. Знаю множество историй, когда дети, у которых есть сертификаты С1, С2 по английскому, сдали НМТ на 150 баллов.Просто из-за того, что не смогли перестроиться с одного предмета на другой. Перерыв всего 20 минут за четыре часа. А если тревога более 1,5 часов, то все, что ученик написал, аннулируется и он идет на дополнительную сессию. Представьте: ребенок сдает тест 3,5 часа, голова дымится, давление 150 и тут тревога и все аннулируется", – сказал педагог.

Также есть проблема, когда директора заведений не воспринимают новые методики преподавания, которые предлагают молодые учителя. Поэтому молодежь просто "выживают" из школы.

"Учитель должен зарабатывать хотя бы $1000": Руслан Цыганков озвучил три ключевых проблемы украинского образования

"Знаю множество историй, когда молодые коллеги массово уходят из школ. Кроме того, что у молодежи нет достойной зарплаты, ей еще и не дают нормально работать, ставят палки в колеса. Это тоже нужно менять. Мы поднимали этот вопрос на всеукраинской конференции. Тогда нам сказали, что действительно нужно менять менеджмент в школах. Чтобы школа будет маленькой компанией, где будет, например НR-специалист. Чтобы не было давления со стороны коллег на молодежь. Молодые люди не хотят идти в школу, а у тех, кто работает, нет мотивации. К сожалению, деньги сейчас являются очень сильной мотивацией", – подчеркнул Цыганков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Цыганков сказал, что из-за низких зарплат молодые педагоги не хотят идти работать в школы. У них нет денежной мотивации, и эта проблема не новая, а возникла задолго до начала войны в Украине.

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