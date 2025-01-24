'Учитель должен зарабатывать хотя бы $1000': Руслан Цыганков озвучил три ключевых проблемы украинского образования

Учитель физики из Киева Руслан Цыганков, который стал популярным, публикуя видео со своими учениками в TikTok, рассказал о трех основных по его мнению проблемах в украинском образовании. В первую очередь это слишком низкие зарплаты педагогов и формат проведения Национального мультипредметного теста.

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Об этом Цыганков рассказал в эфире подкаста "Погляд" на Youtube-канале медиа Грунт. По мнению педагога, учителя в Украине должны зарабатывать около $1000, а не 15 тысяч гривен, как сейчас.

"Должна быть достойная заработная плата для работников образования. Хотя бы $1000. Сейчас это около 15 тысяч гривен. Конечно, это зависит от нагрузки, заслуженности учителя. Например, 23 часа + 0,5 ставки + классное руководство. Все собрать и будет определенная сумма", – отметил он.

Также Цыганков отметил, что пересмотрел бы формат проведения НМТ у выпускников. По его словам, для школьников слишком большой нагрузкой является проведение тестов по четырем предметам в один день. А если есть длительная тревога, то экзамен может быть аннулирован.

"НМТ проходит таким образом, что ученики сдают четыре предмета одновременно. Они приходят и четыре часа пишут четыре предмета. То есть надо в считанные минуты перестроиться с математики на английский язык. Знаю множество историй, когда дети, у которых есть сертификаты С1, С2 по английскому, сдали НМТ на 150 баллов.Просто из-за того, что не смогли перестроиться с одного предмета на другой. Перерыв всего 20 минут за четыре часа. А если тревога более 1,5 часов, то все, что ученик написал, аннулируется и он идет на дополнительную сессию. Представьте: ребенок сдает тест 3,5 часа, голова дымится, давление 150 и тут тревога и все аннулируется", – сказал педагог.

Также есть проблема, когда директора заведений не воспринимают новые методики преподавания, которые предлагают молодые учителя. Поэтому молодежь просто "выживают" из школы.

"Знаю множество историй, когда молодые коллеги массово уходят из школ. Кроме того, что у молодежи нет достойной зарплаты, ей еще и не дают нормально работать, ставят палки в колеса. Это тоже нужно менять. Мы поднимали этот вопрос на всеукраинской конференции. Тогда нам сказали, что действительно нужно менять менеджмент в школах. Чтобы школа будет маленькой компанией, где будет, например НR-специалист. Чтобы не было давления со стороны коллег на молодежь. Молодые люди не хотят идти в школу, а у тех, кто работает, нет мотивации. К сожалению, деньги сейчас являются очень сильной мотивацией", – подчеркнул Цыганков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Цыганков сказал, что из-за низких зарплат молодые педагоги не хотят идти работать в школы. У них нет денежной мотивации, и эта проблема не новая, а возникла задолго до начала войны в Украине.

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