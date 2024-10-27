'Вопрос в мотивации': учитель и звезда TikTok Руслан Цыганков объяснил, почему молодежь не идет работать в школы

Из-за низких зарплат молодые педагоги не хотят идти работать в школы. У них нет денежной мотивации, и эта проблема не новая, а возникла задолго до начала войны в Украине.

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Об этом сказал учитель физики и информатики одной из столичных школ, ставший популярным в социальной сети TikTok благодаря интересном видео со своими учениками. В интервью Службе образовательного омбудсмена он отметил, что основная проблема в "мотивации и определенных проблемных моментах".

Учитель считает, что работу, которую выполняют педагоги, должны оплачивать значительно больше. Так у молодых специалистов появится больше мотивации.

"Во-первых – это денежная мотивация. Точнее ее отсутствие. Да. Сейчас война. И, по моему мнению, львиная часть бюджетных денег должна идти на войско. Но, будем откровенны, и до этого было не очень. Я не знаю почему, но тот, кто занимается заработной платой бюджетников, не учитывает их весомый вклад в общество", – сказал Цыганков.

Он напомнил, что учителя, как и врачи, и спасатели, выполняют очень важную работу, ведь речь идет о будущем Украины.

"Если говорить об учителях, то учителя занимаются именно будущим страны, обучая маленьких украинцев, чтобы потом они стали большими людьми. И чем больше мы вложим в это сейчас – тем лучше будет результат в будущем", – отметил педагог, добавив, что сами учителя также иногда не знают, насколько важна миссия учить будущее страны.

Также он добавил, что молодым учителям часто не хватает принятия от старших коллег в учебных заведениях.

"Во-вторых, это не восприятие молодых коллег коллективом. Много историй, когда молодого учителя выживали из школы из-за непонимания его коллегами, которые не хотят воспринимать, что мир вокруг быстро меняется", – добавил Цыганков.

Напомним, что у 25-летнего педагога более 70 тысяч подписчиков в TikTok, а его видео, на которых он показывает, как проводит уроки, набирают миллионные просмотры. Пользователи соцсетей восхищаются молодым педагогом и отмечают, что им бы такого учителя в свое время.

Как сообщал OBOZ.UA, Цыганков считает, что гаджеты на уроках мешают учебному процессу и влияют на здоровье детей. При этом он признает, что учителя не могут ограничивать волю школьников и что-либо им запрещать.

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