5 вещей, которым родители должны научить малышей вместо букв и цифр

Родители в основном сосредотачиваются на обучении малышей алфавиту или числам. Это важно, но есть и другие ценные уроки, которые могут иметь большое значение для их роста и понимания мира.

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На ресурсе Times of India назвали 5 вещей, которым родители должны научить малышей. Эти уроки помогут им лучше понимать свои эмоции, свое тело и лучше общаться со сверстниками.

Как сообщать о своих основных потребностях

Прежде чем малыши смогут освоить слова, им нужно понять, как выразить то, в чем они нуждаются. Детей стоит обучить показывать простые фразы, например, "Я голоден", "Мне нужна вода" или "Я устал". Невербальное общение, такое как указание или использование простых знаков, также можно вводить рано, чтобы помочь им выразить себя.

Что такое эмоции и как с ними справляться

Малыши испытывают сильные эмоции, но не всегда знают, что с ними делать. Начните с называния их эмоций. Например, скажите: "Ты выглядишь сердитым" или "Я вижу, что ты грустишь". Также стоит научить их простым способам справляться с этими чувствами, например, делать глубокие вдохи, когда они расстроены, или просить обнять, когда они чувствуют себя подавленными.

Как быть добрыми и делиться с другими

Малыши по своей природе сосредоточены на собственных потребностях, но это идеальное время, чтобы познакомить их с идеей доброты и обмена. Простые действия, такие как дарение игрушки другу или выражение благодарности, можно поощрять с помощью положительного подкрепления.

Это поможет малышам строить прочные отношения с другими. Это также делает их более сострадательными.

Правила безопасности

Безопасность — важный урок для малышей. Научите их простым правилам, таким как оставаться рядом со взрослым в общественных местах, не прикасаться к острым предметам и смотреть в обе стороны, прежде чем перейти улицу. Стоит объяснять эти правила спокойно и часто повторять, чтобы помочь им запомнить.

Части тела и их названия

Малыши проявляют любопытство к своему телу. Научите их названиям различных частей тела в веселой и увлекательной форме. Можно петь песни или играть в игры, такие как "Где твой нос?". Также важно познакомить их с понятием интимных частей тела и объяснить, что эти области являются личными и их не должны трогать другие.

Изучение своего тела помогает малышам развивать самосознание и расширяет словарный запас. Это также закладывает основу для понимания личных границ и безопасности.

Как писал OBOZ.UA, ранее эксперт по детской психологии и развитию Дмитрий Карпачев назвал четыре установки с детства, которые мешают быть успешными.

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