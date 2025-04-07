50 школ перешли на дистанционное обучение в Кировоградской области: что случилось

50 школ в Кировоградской области перешли на дистанционное обучение из-за поврежденных окон в результате ракетного удара, снижения температуры воздуха и заболеваемость детей. 61 учебное заведение учится в смешанном формате, а 289 – очно. Всего в области насчитывается 418 школ.

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Об этом Суспільному рассказала директор областного департамента образования и науки Эльза Лещенко. В частности, онлайн учатся ученики Лозоватского лицея в Благовещенском обществе, где повреждены окна. В Заваловской общине – Таужненский лицей и Сальковская гимназия из-за заболеваемости детей. Семь школ Гуровской, 12 Долинской, 20 Александровской, шесть Суботцевской общин и две города Кропивницкого закрыли свои двери из-за понижения температуры в классах.

По данным руководителя городского управления образования Ларисы Костенко, в Кропивницком дистанционно учатся ученики лицеев "Лидер" и "Естественных наук".

"Такое решение руководство приняло в связи с понижением температуры воздуха. В этих учебных заведениях будут мониторить тепловой режим, реагировать на погодные условия и соответственно принимать решение о продолжении дистанционного обучения или возвращении к очному", – сообщила Костенко.

Она рассказала, что еще 10 лицеев и гимназий сегодня учатся на смешанной форме, 25 – очно. В Кропивницком работает 38 школ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Сергей Колебошин сравнил образование в селах с "живым трупом" – потому что там в старшей школе больше выбирают универсальный профиль.

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