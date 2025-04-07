Автор громкого законопроекта о сети лицеев сравнил образование в селах с 'живым трупом'

Автор законопроекта о сети лицеев Сергей Колебошин сравнил образование в селах с "живым трупом" – потому что там в старшей школе больше выбирают универсальный профиль. То есть нет погружения в конкретный предмет, а только обучение "обо всем".

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По его мнению, такой подход к образованию в старшей профильной школе – это уничтожение будущего выбора детей. Именно для того чтобы это изменить, и рассматривается создание профильных академических лицеев, рассказал он в интервью НУШ.

Сергей Колебошин объяснил, что, если для начальной школы – основой является ее близкое расположение, то чем старше становится ребенок, тем больше нужно менять фокус на качество образования.

По словам автора законопроекта, школа, которая не может обеспечить качественно ни одного профиля, выбирает универсальный, потому что так удобнее раздать часы всем учителям. По данным швейцарско-украинского проекта DECIDE, в сельской местности примерно четверть учителей преподают три и более предмета, потому что преподавать некому. В городах эта цифра намного меньше. И только 10 или 12 процентов выбирают математику, и абсолютное меньшинство – предметы естественнонаучного профиля.

"То есть из формально имеющихся 27 профилей, около 80% выбирают или один из самых распространенных гуманитарных – это украинская или иностранная филология, и, кажется, история Украины. Далее – универсальный профиль", – говорит он и уточняет, что такой выбор происходит из-за того, что школа не может обеспечить качественно ни одного профиля.

Разрыв между сельским и городским образованиями

Колебошин рассказывает, что сейчас в Украине достаточно большой разрыв между качеством образования в школах городов и селах. По данным международного исследования качества образования PISA-2022, сельское образование на 4-5 лет отстает от школ в городах.

"Это просто катастрофически. То есть, мы не предоставляем ребенку возможность сделать осознанный свободный выбор своего будущего", – говорит автор законопроекта.

По его словам, лучшим выходом из этой ситуации является создание центров, где дети смогут выбрать себе профиль, и у них будет доступ качественных учителей, к оборудованию и тому подобное.

"То есть это создание академических лицеев, которые в идеале должны быть обособлены", – уточняет он.

Успешные примеры уже есть

Депутат рассказал, что эффективность таких академических лицеев уже доказана не только за границей (например, во Франции и Финляндии), но и в Украине. По его словам, подобные обособленные учебные заведения уже работают в Хмельницкой области и на Волыни.

Также он добавляет, что идеальное решение для системы образования всегда будет сталкиваться с тяжелыми решениями. Будут вопросы с местным самоуправлением, общинами, реформами децентрализации, инертности мышления. Поэтому уточняет, что законопроект №13120 – это попытка найти точку равновесия, чтобы была реальная профильность, а не задекларированная, которая не происходит в школах.

Ранее OBOZ.UA писал, что автор законопроекта о сети лицеев назвал еще одну болезненную тему среди педагогов Украины.

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