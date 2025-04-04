Не только начальная школа: автор законопроекта о сети лицеев назвал еще одну болезненную тему среди педагогов Украины

Идея отделения начальной школы от старшеклассников вызвала большое возмущение среди украинцев, когда был зарегистрирован законопроект №13120, предусматривающий усовершенствование механизмов формирования сети лицеев. Но это не единственные проблемы, которые волнуют педагогов.

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Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций и один из инициаторов вышеупомянутого проекта закона Сергей Колебошин. В интервью Новой украинской школе он отметил, что еще одной болезненной темой является количество детей. По его словам, есть определенный предел, ниже которого не следует спускаться, ведь это приведет к профанации.

"Начальная школа и производная от этого норма – запрет финансирования заведения, которое не будет соответствовать этому законопроекту. Если мы находим компромисс по начальной, то это автоматически убирается. Второе – это количество детей. Это тоже поле для компромисса и поиска", – сказал Колебошин.

"Есть предел, ниже которого нет смысла спускаться, поскольку все, что дальше, будет полной профанацией. И куча случаев, например, языковых лицеев или каких-то других случаев, которые нужно будет учитывать, но, очевидно, это уже будет не в теле закона. Страна у нас разная, поэтому должны предоставить полномочия Кабмину исключения урегулировать и внедрять гибкость", – добавил он.

Согласно условиям законопроекта о формировании сети лицеев, в классах должна быть наполняемость не менее трех параллелей по 96 учеников. В противном случае, учебное заведение должно финансироваться за счет общины, а не государства. В то же время, в Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект №13120-1, согласно которому начальная школа может существовать в академическом лицее.

Колебошин отмечает, что больше всего дискуссии шли вокруг проектов, где затрагивается количество детей или классов. А это достаточно гибкий термин. В частности, в старшей профильной школе единицей профильности группа.

"Главное – сохранить необходимое количество групп. Их сейчас 12, поскольку министерство задекларировало в рамках старшей профильной школы 12 основных направлений", – добавил парламентарий.

Он также подчеркнул, что общины должны определиться, что для них важнее: качественное образование или сохранение школы хотя бы в каком-либо виде. Чиновник не исключает, что после второго чтения закон будет содержать норму о меньшем количестве групп в старшей школе. Он считает, что нужно проводить объединения и искать возможности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что бывший министр образования Украины обратился к власти по поводу законопроекта об усовершенствовании сети лицеев.

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