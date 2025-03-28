Лицеи без денег и начальной школы: в Раде предложили компромисс по реформе, которая возмутила украинцев

В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект № 13120-1 о внесении изменений в закон "О полном общем среднем образовании" по усовершенствованию механизмов формирования сети лицеев. Согласно ему, будет отсутствовать норма, которая запрещающала начальную школу в лицее.

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Кроме того, из проекта изъяли пункт о лишении государственной субвенции, если у лицея нет наполняемости три параллели по 96 учеников. Об этом рассказали народные депутаты Наталья Пипа и Роман Грищук в интервью Новой Украинской школе (НУШ).

"То есть более компромиссный законопроект. Оставлена основная норма, за которую мы будем бороться, это по старшей школе и по группам", – сказал Грищук.

"Норма, что начальная школа может быть в составе оставлена, а также изъята норма, что если у лицея нет наполняемости три параллели по 96 учеников, не будет государственной субвенции", – сообщила Пипа.

Именно эти условия вызвали возмущение у украинцев, когда 18 марта 2025 в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №13120 О полном общем среднем образовании по формированию сети лицеев. Согласно нему, в составе лицея могут находиться 5–9 классы, но никак не начальная школа. Если же учебное заведение хочет сохранить 1–4 класса в составе лицея, а не создавать профильный лицей, то его финансирование будет происходить за счет местного сообщества, ведь государственная субвенция в таком случае не предусмотрена.

В комментариях под сообщением к НУШ, где речь шла о предложенных инициативах, украинцы писали об абсурдности такого решения, ведь дети из сел хотят иметь такой же доступ к образованию, как и из городов. А из-за норм не смогут этого сделать. Так же волновала пользователей соцсети и судьба начальных классов.

"А может вообще начальное звено образования отменить?"

"В составе чего должны учиться? Если в сельской местности один лицей, а в нем не предусмотрена начальная школа, то где этот доступ к образованию, регламентированный Законом? От плохого те депутаты, а также те, кто это вводит, дестабилизируя учеников, родителей, педагогов".

"Где будут тогда 1–4 класса? Из законопроекта это не ясно. Главное – запретить. А что дальше – никого не волнует. Надеюсь, что за этот тупизм никто не проголосует".

"Вот и ровный доступ к образованию. Детей из сел и поселков с количеством населения 4-5 тысяч отправят в общежития, те что пансионы. Городские дети будут в своем доме. И не говорите, что будут подвозить. Если 80-100 детей старшей школы в поселке, то сколько туристов для города? и дети, которые хотят, могут и учатся наравне с городскими в вузах".

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