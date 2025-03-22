'Сельская школа обречена на вымирание'. Игорь Ликарчук – о громком решении МОН, влиянии репетиторов на качество образования и автобусах, отбивающих желание учиться

В Украине с 1 сентября 2025 года должны закрыть школы, где учится менее 45 учеников. В большинстве своем они расположены в сельских местностях. Изменения вроде бы планируют ввести для того, чтобы школьники 5–11-х классов получали более качественное обучение в больших заведениях образования. Однако не все украинцы согласны с таким решением.

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Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования и профессор Игорь Ликарчук считает, что за последние 30 лет в Украине не было предпринято никаких попыток спасения или поддержки малокомплектных школ. В интервью OBOZ.UA образовательный деятель опроверг утверждение, что сельские школьники получают менее качественное образование, чем городские, рассказал, кто действительно несет ответственность за закрытие школ с малым количеством учеников, и объяснил, почему довоз учеников в опорные учебные заведения может стать препятствием в мотивации к обучению.

– Из-за закрытия малокомплектных школ, которое вводится с 1 сентября 2025 года, среди родителей и педагогов идут дискуссии о целесообразности таких изменений. Однако единственное, в чем сходятся обе стороны, – это в ухудшении качества образования. Игорь Леонидович, как вы считаете, оправдано ли решение со стороны МОН?

– Никаких объективных оснований утверждать, что сельские школы дают менее качественное образование, чем городские, нет. И никогда не было. Качество образования не зависит от того, где расположена школа: в городе или селе. Качество образования зависит от трех факторов: профессиональные и мотивированные педагоги, ученики, желающие получить качественное образование, надлежащие условия получения образования.

Кстати, этот тезис о неспособности сельской школы обеспечить должное качество образования вышел из стен Министерства образования и науки в начале текущего столетия. Когда после массового ВНО выявились разительные противоречия в результатах тестирования между учениками разных школ. Увидев их, высокопоставленные чиновники, оправдывая частично и многолетнее собственное бездействие, начали искать козла отпущения. На эту роль была назначена сельская школа. Забыв при этом очень существенное обстоятельство. С началом ВНО стали массово появляться репетиторы, которые занимались подготовкой выпускников школ к прохождению оценивания.

По данным социологических исследований 2008-2010 годов, с репетиторами готовились к сдаче ВНО более 70% его участников. Большие возможности нанять репетитора были у городских родителей. Прежде всего потому, что рынок репетиторских услуг в городах был более развит, чем в сельской местности, ведь в то время репетиторы работали только в режиме очных индивидуальных занятий. Да и материальные возможности родителей городских и сельских учеников в контексте оплаты труда репетиторов существенно разнились. Качество знаний учеников городских школ "вытягивали" репетиторы. Вот тогда, "назначив" сельскую школу ответственной за низкое качество образования, ища пути уменьшения расходов на образование, министерство начало агрессивно проталкивать идеи сокращения сети сельских учебных заведений. Но кто-кто, а родители здесь ни при чем. Решение о закрытии сельских школ принимают не они, а руководители громад и местные депутаты, среди которых много откровенных школофобов. Чаще всего из среды бывших "двоечников".

– Директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи Элла Либанова заявила, что сельские школы, где учится 10-15 учеников, необходимо объединять или закрывать. По ее мнению, в таких учебных заведениях один учитель часто преподает несколько разных предметов, из-за чего дети не имеют качественных знаний. Соглашаетесь ли вы с таким мнением? Почему?

– До этих слов я глубоко уважал Эллу Либанову как известного ученого в области демографии и социологии. Но не думал, что она такой же "крупный" специалист в области школьного образования. Как доктор педагогических наук, профессор, педагог с 50-летним стажем работы, бывший учитель и директор сельской школы отвечу, что обучать 10-15 детей гораздо легче и приятнее, чем когда их в классе 30. Наконец, Василий Сухомлинский также работал в небольшой сельской школе, что не помешало ему создать собственную уникальную педагогическую систему, которую и сегодня изучают во многих странах мира.

Проблема в том, что сельскую школу в нашем государстве планомерно уничтожали, не работая над ее развитием и адаптацией к работе в новых условиях. Совершенно уверенно могу заявить, что для спасения сельской школы не было сделано ничего. Ни один исследователь, даже вооруженный электронным микроскопом, не найдет никакого решения правительства или Министерства образования и науки, принятого за последние тридцать лет и направленного на поддержку и существенные изменения в работе сельских учебных заведений.

Как следствие – небольшие сельские школы продолжали жить и функционировать по тем же нормам и правилам, которые утверждались для больших учебных заведений, включая нормативы в оплате труда, основные принципы организации образовательного процесса, материально-технического обеспечения. Отсутствие нормативов содержания небольших учебных заведений, учитывающих кадровую ситуацию, специфику организации образовательного процесса и содержание таких учебных заведений, обусловило справедливую атаку финансистов и объективную критику по поводу слишком больших затрат на содержание этих учебных заведений. Сельская школа постепенно умирала. Как старая деревенская женщина-труженица. А неблагодарные ее выпускники спешат забить гвозди в гроб. Потому что сельская школа якобы слишком дорогая для бюджета. Нашли за счет чего латать бюджетные дыры.

– Могли бы вы объяснить, как лучше для учеников и учителей было бы решить вопрос малокомплектных школ в нынешних условиях? Ведь речь идет не только о знаниях школьников, но и о рабочих местах для педагогов. В отдаленных уголках, где чаще всего работает одна школа, учителям будет трудно найти работу при ее потере.

– С таким отношением местных властей и Минобразования к сельской школе она обречена на умирание. Сельской школы вы не найдете ни в стратегиях, ни в программах развития образования. Их составители до сих пор считают, что сельская и городская школы – братья-близнецы. А это далеко не так. Чтобы решить вопрос малокомплектных школ, нужно не менее двух вещей: узнать эту школу и понять, что малокомплектная школа не идентична большой и поэтому требует особых подходов к управлению ею.

– По плану МОН обучение детей должно переместиться в большие учебные заведения с опцией довоза. Как вы считаете, выдержит ли финансовая система громад такие нововведения?

– Система довоза учеников в украинские школы была скопирована в начале 2000 годов с зарубежных образовательных моделей. Но на украинские дороги не вышли школьные автобусы типа канадских, американских или японских: с кондиционированием, туалетами, отоплением, другими удобствами для детей.

Сервис украинских школьных автобусов хорош был только на бумаге и в видосиках со "счастливыми" учениками и родителями. Школьные автобусы были и являются обычными маршрутками, в большинстве из которых даже 20-минутное пребывание напрочь отбивает положительную мотивацию к обучению. Но чему здесь удивляться? Дети образовательных чиновников и местных владельцев-школофобов не ездили и не ездят ежедневно 10-20 км в жару и в мороз в этих автобусах, как селедка в бочке. Понятно, что содержание таких, с позволения сказать, "школьных автобусов" особых расходов из бюджета не тянет.

– Одиннадцатиклассники учатся в школе примерно 6–7 часов, затем имеют дополнительные занятия и подготовку к НМТ. В итоге это выходит как 12-часовой рабочий день. То есть ученики перегружены, что также влияет на качество их образования, ведь они сосредотачиваются на предметах, которые будут сдавать на выпускных экзаменах. По вашему мнению, каким должно быть обучение в старших классах и улучшит ли качество образования реформа старшей школы?

– Добавьте к 12 часам еще и два-три часа доезда в школьном автобусе-марштрутке… Роскошная "мотивация" для обучения. Не так ли? Обучение в старших классах должно быть только профильным. Но сегодня лично у меня есть глубокие сомнения в том, что эта реформа будет осуществлена в полном объеме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о двух вариантах, благодаря которым удастся спасти малые сельские школы от закрытия.

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