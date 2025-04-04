'Школа нуждается в поддержке, а не кнуте': бывший министр образования Украины обратился к власти

Бывший министр образования и науки и ученый Станислав Николаенко раскритиковал законопроект №13120 по усовершенствованию механизмов формирования сети лицеев. Он удивлен, что власти предложили изменения, которые уничтожат украинскую школу, особенно в сельских местностях и городках. Экс-чиновник назвал закон антиконституционным и вредным. Ведь сейчас как никогда школа нуждается в поддержке государства.

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В блоге Оsvita.ua Николаенко отмечает, что согласно закону все дети имеют право на образование и отсутствие дискриминации, в том числе и по месту жительства. Кроме того, он обратил внимание, что норма, когда на одной параллели должно быть 96 учеников на четыре класса в нынешних условиях нереальна.

Эксминистр образования призвал авторов законопроекта немедленно отозвать его, а депутатов проголосовать против его рассмотрения. Кроме того, необходимо инициировать обсуждение принятия шагов по спасению образования. По словам Николаенко, власти должны прислушиваться к голосу учителей, родителей, научных коллективов и местных общин.

На примере Суботцевской общины в Кировоградской области эксчиновник объясняет, как будут действовать ограничения на доступности образования.

"Видим грубое ограничение в численности и наполняемости классов, а следовательно, и доступности образования. Если взять, например, мою Суботцовскую общину в Кировоградской области, то в ней 22 села! При этом – в Богдановской школе сейчас два 10-х класса (19 и 16 учеников). В Суботцовской школе 1 класс на 20 учеников, Треповской – 1 класс на 16 учеников, Мошоринской 1 класс –15 учеников. Всего в пяти школах 86 учеников! При этом расстояние между деревнями по не совсем хорошим дорогам до 15-25 км. Следовательно, Суботцовская община численностью 14,1 тысячи жителей не будет иметь лицейских классов с полным средним образованием", – пишет бывший министр образования.

Он обращает внимание на то, что реформа не предусмотрела места, где смогут проживать ученики, если они будут ездить в другие города на обучение. Особенно на недоступности образования в таком случае говорится в Херсонской, Николаевской, Черниговской и Полтавской областях, где небольшое количество населения. По его словам, полтысячи общин останутся без старшей школы, а это десятки тысяч деревень и городков. Ведь общины и родители в таких местностях не имеют средств на финансирование за свой счет.

От зарегистрированного законопроекта не в восторге и педагоги крупных городов, таких как Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, говорит Николаенко. Согласно данным Ассоциации руководителей школ, в Украине действует 8 тысяч лицеев, а станет две тысячи. Таким образом, произойдет уменьшение доступности молодежи к образованию.

По словам педагога, предложенные изменения бессмысленны, ведь требуют увеличения количества помещений, числа директоров и управленцев.

"Мы должны опираться на образованную нацию, хорошие школы и университеты, колледжи и профессиональные лицеи. Поэтому данный шаг горе-депутатов приведет к еще более резкому снижению индекса человеческого развития страны, потере ее конкурентоспособности, а значит, отсталости и возможности полного захвата другими странами. Теперь мы и так находимся в мире" – добавил он.

Кроме того, принятые решения могут привести к резкому падению числа поступающих, а многие молодые уедут за границу на обучение. В частности, потому, что иностранные вузы часто имеют гораздо лучшие условия поступления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по мнению Игоря Ликарчука, сельская школа обречена на вымирание, а малокомплектные учебные заведения требуют особых подходов к их управлению.

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