50 тысяч и больше. Лучший учитель Украины-2021 назвал оптимальную зарплату педагога и сравнил ее с современными реалиями

Для того чтобы добавить молодым педагогам заинтересованности и мотивации работать в школах, их зарплата должна быть не менее 25 тысяч гривен. В то же время, учителя с большим опытом работы должны получать более 50 тысяч гривен.

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Так считает Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы, который в 2021 стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира. В интервью 24 каналу он отметил, что в Украине значительно снизилась престижность образования учителя, и педагогов в некоторых регионах не хватает.

Большая зарплата может переломить систему и предоставить интерес педагогам. Вопрос оплаты труда является краеугольным камнем образования – это и престиж, и популярность, и мотивированность, уверенный педагог.

Он пояснил, что в Украине сложилась критическая ситуация с зарплатами, которые получают педагоги – согласно заявлению главы МОН Оксена Лисового, средняя зарплата учителя составляет около 12 тысяч гривен. Однако Пройдаков отметил, что такую зарплату получают учителя, уже имеющие звание и доплаты. В то же время, учителя, например, в районных центрах без опыта могут получать по 6 тысяч в месяц.

Поэтому учителей в регионах не хватает, не все считают, что учительство – это престижно и авторитетно.

В областных центрах, в Киеве и Львове, или же в частных школах ситуация может быть лучше, есть конкуренция. Учитель на полной ставке в государственной школе с опытом и классным руководством может получать 10-15 тысяч гривен. Педагог в частной школе может получать в среднем 20-25 тысяч гривен, если он работает на полную ставку.

Но, как считает Пройдаков, зарплаты должны быть намного выше.

"Приходите после института, получаете 25 тысяч гривен. Если вы уже крутой педагог, то 30, 40 и даже 50 и больше. Я думаю, это нормальная рыночная зарплата. Но министр Лисовой говорит, что средств нет, потому что все деньги украинского бюджета идут на оборону, а внешние донорские деньги – на соцвыплаты и тому подобное. И добавляет, что мы не можем никак повысить учителям зарплату, пока идет война", – сказал он.

Пройдаков добавил, что есть немало учителей, которые уходят из профессии именно из-за зарплаты. Он считает, что было бы уместно поднять ставку хотя бы на 500 гривен.

"Поэтому было бы классно хотя бы символично на 500 гривен поднять ставку, где-то найти эти возможности. Потому что мы теряем очень многое", – отметил учитель.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская писательница Галина Пагутяк считает, что повышать зарплаты учителям в Украине необходимо, однако проблем в образовании это не решит. Педагоги будут получать больше денег, но больше знаний предмета от этого у них не станет.

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