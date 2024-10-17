'Деньги еще никого не заставили работать лучше': Лариса Пагутяк объяснила, почему повышение зарплат учителям не решит проблему образования в Украине

Украинская писательница Галина Пагутяк считает, что повышать зарплаты учителям в Украине необходимо, однако проблем в образовании это не решит. Педагоги будут получать больше денег, однако больше знаний предмета от этого у них не станет.

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Об этом она написала в статье на "Эспрессо". Пагутяк напомнила, что в свое время прокурорам и судьям тоже увеличили зарплату, однако проблем в судебной системе от этого не стало меньше.

"Даже если втрое увеличат зарплату учителям, как в свое время увеличили судьям, прокурорам и чиновникам, ни знаний, ни любви у них от этого не прибудет", – отметила литератор.

Несмотря на заоблачные зарплаты, чиновники и судьи, пишет Пагутяк, не перестали брать взятки. Вероятно, и учителя не станут лучше учить и воспитывать молодое поколение – деньги еще никого не заставили работать лучше, считает она.

"Только прибавится глуповатых, потому что иначе это не назовешь, бюрократических требований к учителю, и претензий со стороны родителей. Повышать зарплату, конечно, надо уже, хотя бы до уровня дворника и уборщицы. И создать нормальный влиятельный профсоюз, который защищал бы права педагогического персонала, а не имитировала бурную деятельность, продуцируя обращения и письма к власти, которые никто не воспринимает всерьез и о которых рядовой учитель ничего не слышал", – отметила Пагутяк.

Также она считает, что в Украине необходимо ввести тесты на профессиональную пригодность при поступлении в педагогические университеты, предусматривающие психологические проверки и собеседования. Если поступающий пройдет испытание, должен получать бюджетное обучение, жилье и рабочее место.

Литератор подчеркнула, что в педагогов нужно инвестировать, чтобы получать результат, необходимый для развития общества.

Как сообщал OBOZ.UA, повышение военного сбора с 1,5% до 5% существенно снизит зарплаты учителей, уменьшив их доходы на 3,5%.

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