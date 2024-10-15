В Украине предложили ввести тесты на профессиональную пригодность при поступлении в педагогические заведения

Украинская писательница Галина Пагутяк предложила ввести тесты на профессиональную пригодность при поступлении в педагогические университеты. По ее словам, абитуриенты должны проходить психологические проверки и собеседования, которые будут готовить специалисты.

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Если поступающий пройдет испытание, он должен получать бюджетное обучение, гарантированное рабочее место и жилье. Такой взгляд Пагутяк высказала на страницах Espreso.

"Прежде чем принимать на обучение в педагогические учреждения, нужны тесты на профессиональную пригодность. То же касается претендентов на обучение в медицинских учреждениях. Не мотивационные письма – всегда можно заплатить кому-то за такое письмо – а психологические тесты, собеседования, подготовленные специалистами. Прошел – имеешь бюджетное обучение и гарантированное рабочее место после получения диплома, жилье", – отмечает писательница.

Она добавляет, что педагогическое образование должно быть качественным, без купленных дипломов и взяток.

Литератор отмечает, что в учителей нужно инвестировать, чтобы получать результат, необходимый для развития общества. Так что даже если в начале будет учиться небольшое количество будущих педагогов, но они станут элитой, которая выведет образование из руины.

"Пусть сначала примут немного на обучение, но это будет элита, которая сможет вывести национальное образование из руины, а затем изменить общество. Потому что все, что происходит сейчас, это какая-то Демьянова свита, если помните басню Глебова. Даже если втрое увеличат зарплату учителям, как в свое время увеличили судьям, прокурорам и чиновникам, ни знаний, ни любви у них от этого не прибудет", – сказала Пагутяк.

По словам писательницы, существует простая формула хорошего учителя. Согласно ей, нужно любить детей и досконально знать свой предмет. Кому-то повезло иметь такого педагога, а кому-то нет. Литератор говорит, что именно эти качества оказывают значительное влияние на дальнейшую жизнь школьников.

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