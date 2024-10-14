Готовить учителей должны ведущие университеты: как объединение вузов влияет на качество образования. Опыт Литвы

Подготовка современных учителей должна проходить в университетах, имеющих лучшее оборудование и преподавателей. А чаще такую базу имеют классические вузы, поэтому именно у них и должны учиться будущие педагоги.

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Об этом отмечает эксминистр образования и науки Литвы Гинтарас Степонавичюс, передает Освитория. По его словам, литовские педагогические университеты объединены с классическими, что дает высокое качество образования будущим учителям.

"Начинать стоит с высшего образования. В Литве педагогические университеты объединили с классическими. Современных учителей можно подготовить только в университетах, где лучшее оборудование, лучшие преподаватели. Ведущие университеты страны должны готовить педагогов", – уверяет Степонавичюс.

Он объясняет, что когда студент учится на каком-то факультете, например, историческом, а затем решает, что хочет стать учителем, то у него будет образовательный маршрут на базе классических университетов, чтобы преподавать определенные предметы.

В то же время в Литве действуют и те программы, которые готовят учителей начальной школы, дошкольного образования и т.д.

Кроме того, в этой стране привлекают талантливых людей из разных сфер, не обязательно имеющих педагогическое образование. Таким образом, они переучиваются и переходят работать в школу.

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