'Я больше не преподаватель. Я – детектор плагиата'. Сеть всколыхнул крик души о засилье искусственного интеллекта в домашних задачах

Преподаватели вынуждены большую часть времени проводить за проверкой домашних работ на использование искусственного интеллекта (ИИ). Об этом написала педагог английского языка Эми Клаки в одной из социальных сетей. Работница образования отметила, что она уже превратилась в детектор плагиата.

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Сообщение появилось на ее личной странице в Х (бывший Twitter). По словам Клаки, когда она находит что-то подозрительное в выполненном задании, то вынуждена пересматривать все присланные работы за семестр, что занимает вечность.

"Я больше не преподаватель. Я просто детектор плагиата. Раньше я тратила свое время на оценивание, давая комментарии, чтобы улучшить навыки письма. Теперь большую часть этого времени просто проверяю, написал ли студент собственную работу. Какая трата жизни", – написала педагог.

Она замечает, что письмо способствует процессу мышления и мозг работает иначе. Ведь студенты взаимодействуют с материалом и у них возникают идеи, которых раньше не было. Таким образом, они становятся более утонченными мыслителями и лучшими коммуникаторами.

Клаки делится, что сделала разъяснительный час для студентов, создав видео и проведя тестирование на его основе, чтобы объяснить соискателям образования вред ИИ. Но это не остановило молодежь продолжать заниматься плагиатом. Она уверяет, что конечно будут студенты, которые будут пользоваться ИИ, однако они должны будут доказать ей, что это их собственная работа.

В комментариях написал один из учеников колледжа, рассказавший, что им преподаватели позволяют пользоваться ИИ для определенных вещей. Но они должны заполнять формы, где отмечают для чего они это сделали. Кроме того, когда студенты не понимают задания, они спрашивают это в чат-ботах.

"Многие студенты используют ИИ незаметно. Наши учителя позволяют ИИ для определенных вещей, и нам нужно заполнить форму, если мы его используем и для чего. Они также дают сложные задания и когда я не знаю, то спрашиваю у ИИ", – написал ученик колледжа .

Клаки ответила, что в таких случаях нужно обращаться к преподавателям учебного заведения, ведь они для этого там и работают. А в случае, если они не помогут, то есть университетские писательские и центры обучения.

Также педагога спросили, как она определяет, когда задания написаны с помощью ИИ. Однако она ответила, что не будет писать об этом в социальных сетях, ведь это будет помогать ученикам хитрить.

Из идей, появившихся в комментариях, педагогу предложили разработать задания, которые не сможет выполнить ИИ. Но она заверила, что даже, несмотря на такие тесты, ученики все равно пытаются прибегать к помощи чат-ботов.

"Они все равно используют ИИ. Даже если ИИ не может выполнить задание. Они пытаются засунуть квадратный кол в круглое отверстие", – пишет Клаки.

К обсуждению подключились и другие пользователи соцсети. Среди них было немало преподавателей, отмечавших, что использование чат-ботов становится действительно проблемой среди современной молодежи.

"Я учитель математики в средней школе. ИИ очень портит простую арифметику".

"Я прохожу через то же самое. В нашей школе есть традиция, когда все поступающие пишут короткое личное эссе на одну тему. В этом году около половины моих студентов написали свои личные эссе с искусственным интеллектом".

"Я боюсь, что мы потеряем поколение писателей по трем причинам: легкость формирования только для выполнения школьных задач, восприятие сдерживающих факторов, поскольку контент искусственного интеллекта преобладает подлинность и сокращение концентрации внимания, что приводит к менее длительному чтению книг".

Однако нашлись и те, кто не согласился с мнением педагога, и отметил, что нужно учить молодежь этично использовать ИИ.

"Даже имея ручку и бумагу, студенты находили пути сокращения. Речь идет об адаптации к инструментам и методам настоящего, сохраняя подотчетность учеников. Научить их нравственно использовать искусственный интеллект может быть таким же важным, как и научить любым другим навыкам. Надо просто развиваться в ногу со временем".

"Плагиат не был бы проблемой, если бы школы давали детям разумную и реалистичную нагрузку. Имея 7 уроков и по меньшей мере 30 минут домашнего задания по крайней мере на 6 уроков, это 3 часа домашнего задания после полного 8-часового дня каждого дня. Это нереально".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, о простом способе определить, использовали ли студенты искусственный интеллект для своих эссе.

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