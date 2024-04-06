Учительница английского Дайна Петронис изобрела метод, который помогает определить, пользовались ли студенты искусственным интеллектом для написания эссе. Свой подход она назвала "троянский конь". Он заключается в том, что в задачах педагогам следует добавлять скрытые подсказки, заставляющие ИИ быстро находить необычные слова.

В частности, при проверке эссе Петронис советует использовать слова "банан" и "Франкенштейн". Таким образом, если ученики делают задания с помощью ИИ, то при копировании текста учителя могут увидеть более мелкий шрифт, который не могут сразу распознать студенты. Об этом педагог рассказала в ТікТок.

"Если скопировать и вставить эту подсказку в эссе непосредственно в ChatGPT, вы можете просто искать своего "троянского коня" во время отправки задания", – делится учительница.

Поскольку ИИ читает весь текст в подсказке, независимо от того, насколько хорошо он замаскирован, его ответы будут содержать фразы-"троянские кони", уверяет Петронис. По ее словам, любое эссе, в которое включены эти слова в тексте, с большой вероятностью было сгенерировано искусственным интеллектом.

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Педагог уверяет, что для того чтобы выявить, что ИИ действительно включает выбранные слова, нужно убедиться, что они взяты в кавычки. Кроме того, учительница советует учитывать требование, чтобы дети добавляли ссылки на источники, которые они использовали при написании эссе.

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