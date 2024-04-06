Учительница английского языка назвала простой способ определить, использовали ли студенты искусственный интеллект для своих эссе
Учительница английского Дайна Петронис изобрела метод, который помогает определить, пользовались ли студенты искусственным интеллектом для написания эссе. Свой подход она назвала "троянский конь". Он заключается в том, что в задачах педагогам следует добавлять скрытые подсказки, заставляющие ИИ быстро находить необычные слова.
В частности, при проверке эссе Петронис советует использовать слова "банан" и "Франкенштейн". Таким образом, если ученики делают задания с помощью ИИ, то при копировании текста учителя могут увидеть более мелкий шрифт, который не могут сразу распознать студенты. Об этом педагог рассказала в ТікТок.
"Если скопировать и вставить эту подсказку в эссе непосредственно в ChatGPT, вы можете просто искать своего "троянского коня" во время отправки задания", – делится учительница.
Поскольку ИИ читает весь текст в подсказке, независимо от того, насколько хорошо он замаскирован, его ответы будут содержать фразы-"троянские кони", уверяет Петронис. По ее словам, любое эссе, в которое включены эти слова в тексте, с большой вероятностью было сгенерировано искусственным интеллектом.
Педагог уверяет, что для того чтобы выявить, что ИИ действительно включает выбранные слова, нужно убедиться, что они взяты в кавычки. Кроме того, учительница советует учитывать требование, чтобы дети добавляли ссылки на источники, которые они использовали при написании эссе.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что во время проверки работ участников МАН в Кировоградской области использовали искусственный интеллект, который нашел плагиат у каждого десятого ученика.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!