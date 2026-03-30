$50 тысяч в год, уроки счастья и Джордж Оруэлл среди выпускников. Что известно о колледже в Британии, который 'выбрали' для принцессы Шарлотты

Принцессе Шарлотте, дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон, выбрали для обучения колледж Веллингтона, где плата за обучение начинается от 50 тысяч долларов в год (более 200 000 тысяч гривен). Сейчас девочка учится в школе Ламбрук в Беркшире вместе со своими двумя братьями, 12-летним принцем Джорджем и семилетним принцем Луи.

Колледж, в котором должна учиться принцесса Шарлотта, находится недалеко от семейного дома Уэльсов в Форест-Лодж в имении Виндзор, информирует Daily Mail. Учебное заведение основано королевой Викторией и расположено на огромной территории площадью почти 2 километра.

Что известно о колледже Веллингтона

Колледж был основан в 1853 году как национальный мемориал Артуру Уэллсли, первому герцогу Веллингтону.Королева Виктория лично заложила первый камень в фундамент здания, называя герцога "величайшим человеком, которого когда-либо рождала эта страна".

Сперва заведение создавалось с благотворительной целью – для бесплатного обучения сыновей умерших офицеров британской армии. В 2006 году Веллингтон стал первой школой в мире, которая ввела в расписание уроки благополучия и счастья. Тогдашний директор сэр Энтони Селдон считал, что эмоциональный интеллект и психическое здоровье учеников так же важны, как и академические оценки. Эта инициатива вызвала настоящую революцию в британском образовании.

Принц Альберт, муж королевы Виктории, принимал активное участие в проектировании школы. Он лично выбрал более 450 книг для школьной библиотеки и подарил колледжу саженцы гигантских секвой, которые до сих пор украшают территорию школы.

Здания учебного заведения выполнены в стиле французского ренессанса, что было нетипичным для английских школ того времени. Ученики живут в так называемых "домах", каждый из которых имеет свое название, цвет и уникальную историю.

Веллингтон предлагает ограниченное количество мест со скидкой на обучение (means-tested bursaries), которые могут покрывать часть или почти всю стоимость обучения в зависимости от дохода семьи. Также есть академические, спортивные и художественные стипендии, которые частично уменьшают оплату. Подача на такие программы требует дополнительных документов и прохождения отдельных этапов отбора.

Выпускники Wellington College успешно поступают в ведущие университеты мира, в частности:

Великобритания : Oxford, Cambridge, UCL, LSE, Imperial College London.

: Oxford, Cambridge, UCL, LSE, Imperial College London. США : Harvard, Yale, Stanford, MIT, Columbia.

: Harvard, Yale, Stanford, MIT, Columbia. Канада, Нидерланды, Швейцария, Сингапур – в зависимости от направления и языка обучения.

Среди выпускников — ученые, художники, предприниматели, спортсмены, политики и деятели культуры. Wellington College действительно готовит не просто академически сильных учеников, а будущих лидеров с глубокими человеческими ценностями.

В учебном заведении также учился Джорж Оруэлл – английский романист, поэт, эссеист, журналист и критик. Он получил стипендии в Веллингтоне и Итоне. Но включение в список стипендиатов Итона не гарантировало места, поэтому он решил остаться в школе Святого Киприана до декабря 1916 года, на случай, если освободится место в Итоне. Поэтому Оруэлл поселился в Веллингтоне, где провел весенний семестр.

