''500 грн на день рождения ребенка – нормально или перебор?'' В сети возникла дискуссия из-за ситуации в школе

Мама школьника Полина Лапенко поделилась, что в родительском чате получила сообщение, что у одного из учеников впереди день рождения, поэтому всем необходимо сдать по 500 гривен. В то же время праздника для детей не будет, а только поздравления от класса.

В заметке в Тһгеаԁѕ она выразила удивление таким сборам. В комментариях женщина отметила, что ребенок учится в частной школе, где 17 детей в классе. Лапенко возмутил такой сбор средств, однако она сказала, что родители начали сбрасывать деньги.

"В родительском чате: "У ребенка ДР, бросаем по 500 грн, потому что мечтает о подарке". Праздника не будет, просто "поздравления от класса". Нормально это или уже перебор – по 500 грн с каждого ребенка без празднования? В голове мысль: "А что, так можно было?" – написала Лапенко.

Украинцы удивились таким сборам средств на день рождения. Большинство из них отмечали, что это наглость – собирать такие суммы, а подарки должны дарить все по своим возможностям.

"Конечно, не нормально... Я даже когда приглашаю на праздник через родителей детей и те спрашивают, что подарить, то всегда говорю, мол, что считаете нужным, ребенок ждет друзей на праздник, все остальное – не основное. А здесь такая наглость, по моему мнению, просто треш".

"У меня обычно спрашивают, чем увлекается. Например, моя дочь любит рисовать и лепить, вот буквально неделю назад у нее был ДР – подарили средства для творчества, ребенок счастлив, а родители исходили из своих возможностей, никому не напряжно, и у меня и мысли не возникало какие-то предзаказы делать".

"Мои дети учились в частной. Сбрасывались суммой на весь год. Подарки покупали почти одинаковые, гендер учитывали".

"По 500 на одного ребенка? Потому что мы скидывались по 500 для всех детей, а их 22".

Некоторые из пользователей соцсети начали шутить, что они тоже хотят попасть в этот родительский чат, чтобы им складывались такими деньгами на подарок.

"Это 8500 получается. А можно я буду именинником в вашем классе?"

"А скиньте, пожалуйста, ссылку на ваш родительский чат, я себе тоже подарок закажу и попрошу скинуть денежку, раз такая гулянка".

