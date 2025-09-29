День учителя: родители устроили дискуссию из-за ''денег в конверте'', подключились и педагоги

В социальной сети Тһгеԁѕ возникла дискуссия из-за подарков учителям по случаю профессионального праздника. Украинка Екатерина Белкина поделилась, что им классный руководитель дал рекомендацию, какие суммы положить в конверт педагогам. По ее словам, это напоминает взятку, а школьные преподаватели единственные, кого поздравляют с профессиональным праздником.

В заметке женщина уточнила, что девяти учителям классный руководитель советовала подарить по 500 гривен, однако ничего не сказала за себя. Тогда как председатель родительского комитета запланировала положить в конверт тысячу гривен.

"На носу День учителя, а это значит, что время сдавать деньги на подарки. Что ж, в этом году имеем рекомендацию от классного руководителя – 9 учителям по 500 грн, про себя ничего не сказала, но председатель родительского комитета запланировала на нее 1000 грн. Почему мне деньги в конверте кажутся похожими на взятку? И почему учителя до сих пор остаются единственными, кого так поздравляют с профессиональным праздником?" – написала женщина.

К обсуждению присоединились и педагоги, которые указывали, что им не нужны подарки в виде денег в конверте. Самым большим подарком для них станут уважение и адекватность родителей.

"Я учитель и я в шоке. Какие деньги? Они что больные на голову, это уже ужас. Поздравьте меня словами и рисунком от учеников оно порази приятнее, а деньги это дно. Гадко, что есть такие лица и они еще работают учителями".

"Сама педагог и я категорически против любых подарков, особенно деньги в конвертах, треш полный. Неужели все такие бедные, что не могут себе позволить купить какую-то хотелку? Лучше подарка, это родительское уважение, вежливость и адекватность".

"Ну зачем дарить учителям подарки, а потом их за это гнобить, это же не учитель сказал: "Ой, а давайте дарите мне". Это кто решает? Родительский комитет? А потом учителя плохие... Нет сил".

