''Брать подарки от учеников или их родителей – норм или срамота?'' Учитель географии поделился опытом и поразил сеть

Украинский учитель географии Андрей Уткин поделился опытом, когда ему папа ученицы принес ему подарок и "заставил" его взять. Сам же педагог сразу запаниковал, ведь это можно воспринять как взятку.

Видео дня

В заметке в Тhreads школьный преподаватель отметил, что ученица училась только на 12. Поэтому, чтобы отблагодарить учителя за высокий уровень знаний дочери, ее отец решил подарить пакет с чем-то "алкосладким". Несмотря на отказы Уткина, мужчина лаконично уговорил взять подарок. А сам педагог написал, что сделал это с гордостью.

"Брать подарки от учеников или их родителей – норм или срамота? 2010 год. У меня была ученица – не просто умница, а чистое золото. В программе ориентировалась легко, еще и знала кучу вне ее. Оценки – только 12. И вот приходит ее отец. Говорит несколько теплых слов, тычет пакет с чем-то алкосладким. А я в панике: взятка, статья, не возьму! Отмахиваюсь. На что мужчина спокойно: "Господин Андрей, ты хороший учитель, дочь тебя обожает, мы хотим отблагодарить. Так что не выходи и бери пакет". И я взял. С гордостью", – поделился Андрей Уткин.

Пользователи соцсети поразила история, которую рассказал учитель. Кроме того, они отметили, что подобные знаки внимания действительно благодарность, а не взятка.

"У умных родителей умные дети. Что еще сказать? Нельзя не взять потому, что человек готовит подарок искренне и испытывает неприятные ощущения, когда его не принимают".

"Норм. Я тоже поздравляла своих любимых учителей, сын носит даже печенье чай попить любимому учителю. Какая это взятка? Если что, сын у меня не отличник".

"Взятка это "до", а благодарность "после".

"Я уже 10 лет ношу прекрасные серебряные серьги, которые с благодарностью и любовью подарила мне моя выпускница. И каждый раз, когда их надеваю утром, вспоминаю о ней с теплотой и радостью. Но маленькие детки имеют право дарить только то, что сделали собственными руками. Имею в классе некий подарочный уголок с поделками".

"Это же благодарность, а не взятка. Ребенок уже обожает, родители счастливы и трансформировали свое счастье так. А вот если: чтобы ваш ребенок меня обожал, с вас пакет – это взятка".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы устроили дискуссию из-за "денег в конверте" для учительницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!