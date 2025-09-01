''Оставлять чаевые нормально, а подарить цветы учительнице на 1 сентября – преступление?'' Украинцы устроили дискуссию из-за ''денег в конверте''

В социальной сети Тhreads возникла дискуссия из-за денег в конверте для учительницы, как подарок на 1 сентября. Украинка Юлия Роман рассказала, что в родительском чате решили поздравить педагога, сдав средства, однако женщина отказалась от такой инициативы и получила буллинг со стороны других родителей.

Она поделилась, что ей начали говорить о том, что большинство решило за такой подарок, предлагали удалить из чата и начали переходить в личные сообщения. В то же время, под заметкой украинцы писали о том, что большинство оставляет чаевые на заправке или в кафе, а если сделать то же самое для учителей, то это выглядит как преступление.

"1 сентября в Украине = взятка из детства? В нашем родительском чате решили "традиционно" сдать деньги в конверте для учительницы. Я отказалась. И что получила в ответ? Буллинг. "Большинство решило", "удалил бы из чата". Переход в личные сообщения. У нас же это до сих пор подается как "традиция". Почему мы сами поддерживаем коррупцию, вместо того, чтобы искоренять ее с детства? А как у вас в школах? Сдаете деньги в конвертах? Это благодарность или взятка?" – написала Юлия Роман.

Пользователи соцсети также указывали, что если родители хотят дарить, то это их желание, однако называть это коррупцией не верно.

"Коррупция – это когда должностное лицо требует неправомерную выгоду за свою работу/услугу или непрепятствование вашей работе и тому подобное. Когда группка людей решила что-то подарить учительнице – это не коррупция. Хотят – пусть несут. Не хотите – не сдавайте".

"Почему для людей нормально оставить "чаевые" в кафе, на заправке или где-то еще, но купить учительнице букет цветов или тех пару гривен это преступление? Конечно, никто не обязан, но мне самой хочется иногда приятное сделать для человека, который занимается моим ребенком".

"За такую зп я вообще удивляюсь, как учителя выживают, мне не жалко сдать учителю на конверт, потому что это ад работать с детьми, а о родителях кровиночек вообще молчу. Для меня это знак благодарности, а не коррупция".

"Нашо учителям что-нибудь на 1 сентября? Спасибо за каникулы? Я еще понимаю букет на последний звонок. Но на 1 сентября. Зачем?"

"Из-за таких споров между родителями я, как учитель, всегда чувствовала себя виноватой. Хорошо, что уже два года не работаю в школе".

"Можете не сдавать деньги сейчас. Лучше отложить их на потом, потому что массовое увольнение учителей из школ это же все просто из-за "большой любви к профессии". Сколько здесь сейчас пишут о коррупции, что смешно даже это читать. Пусть напишут Сколько купили вакцины своим детям, или купили водительское удостоверение, или диплом о высшем образовании".

