''Родители, вы умеете читать?'' Мама первоклассника поделилась криком души перед 1 сентября

Украинская мама первоклассника с никнеймом lady_helenka в социальной сети TikTok рассказала, что ее уже начало раздражать перед началом обучения. Так, в частности, она указала на то, что когда в родительском чате учительница спросила, кто из детей не будет питаться, то родители начали писать фамилии и детей и ставить плюсики.

Видео дня

В заметке женщина возмущается, действительно ли все умеют читать среди взрослых в группе. Впоследствии учительница написала, что подаст заявление, чтобы питался весь класс. И родители снова начали писать фамилии детей и ставить плюсики. Украинцы в комментариях поделились своими историями, а учителя указали на то, что с детьми гораздо легче, чем со взрослыми.

"Я, как учитель, скажу, что иногда складывается впечатление, что дети умнее родителей".

"Вчера классный руководитель написала,что надо сдать деньги на печатные тетради по 1000 грн и сдавать лично ей, следующее сообщение от родителей "а по сколько сдавать и кому?", я смеялась долго".

"Это выросли те дети которые в школе на вопрос кто НЕ сделал домашку поднимали руку и говорили "я сделал".

"Как хорошо, что это уже озвучивают сами родители. Потому что учителям такое нельзя говорить, но так иногда хочется".

"У нас круче. Пишет учительница: напишите заявления и занесите в школу на пункт охраны, а в группу пожалуйста сейчас сбросьте фото. Как вы думаете какие фото родители набросали в группу? Фото детей своих".

"В субботу одна мама написала моего сына не будет в школе по семейным обстоятельствам, потом еще родителей 10 написали моего тоже. А в субботу у нас дети не учатся".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети вспыхнула горячая дискуссия из-за фото мамы будущего первоклассника, которую назвали транжирой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!