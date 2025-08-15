''Зачем вы это покупали?'' В сети вспыхнула горячая дискуссия из-за фото мамы будущего первоклассника: женщину назвали расточительницей

До начала учебного года остается все меньше времени, а значит в самом разгаре покупка необходимых вещей для школьников. Особенно живо в сети обсуждают подготовку своих детей к первому классу.

В социальной сети Threads пользователь с никнеймом heelenmoss_brow показала, что она купила для своей дочери. В ответ большинство комментаторов раскритиковали женщину, назвав ее расточительницей.

"И это еще не было родительского собрания. Как у Вас дела со сборами первоклашек?" – подписала она фото, где указаны цены на каждый приобретенный товар и общая сумма чека почти шесть тысяч гривен.

В комментариях женщине начали писать, что она зря все это покупала до родительского собрания, потому что вполне могут решить скупать детям все одинаковое.

Также обратили внимание на то, что она покупала все самое дорогое. Например, рюкзак, сумка для обуви и бокс для еды брендовые, и поэтому такие дорогие. А на самом деле ребенка в школу можно собрать за гораздо меньшую сумму.

А некоторые из пользователей называют еще большие суммы, которые были потрачены на подготовку к школе:

"В прошлом году сборы ребенка вышло под 10 тысяч", "Мне канцелярия вышла 7000, и одежда 12000, но кажется что одежду нужно будет еще покупать", – пишут другие мамы.

