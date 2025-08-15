"Зачем вы это покупали?" В сети вспыхнула горячая дискуссия из-за фото мамы будущего первоклассника: женщину назвали расточительницей

Анна Боклажук
Моя Школа
747
'Зачем вы это покупали?' В сети вспыхнула горячая дискуссия из-за фото мамы будущего первоклассника: женщину назвали расточительницей

До начала учебного года остается все меньше времени, а значит в самом разгаре покупка необходимых вещей для школьников. Особенно живо в сети обсуждают подготовку своих детей к первому классу.

Видео дня

В социальной сети Threads пользователь с никнеймом heelenmoss_brow показала, что она купила для своей дочери. В ответ большинство комментаторов раскритиковали женщину, назвав ее расточительницей.

''Зачем вы это покупали?'' В сети вспыхнула горячая дискуссия из-за фото мамы будущего первоклассника: женщину назвали расточительницей

"И это еще не было родительского собрания. Как у Вас дела со сборами первоклашек?" – подписала она фото, где указаны цены на каждый приобретенный товар и общая сумма чека почти шесть тысяч гривен.

В комментариях женщине начали писать, что она зря все это покупала до родительского собрания, потому что вполне могут решить скупать детям все одинаковое.

''Зачем вы это покупали?'' В сети вспыхнула горячая дискуссия из-за фото мамы будущего первоклассника: женщину назвали расточительницей

Также обратили внимание на то, что она покупала все самое дорогое. Например, рюкзак, сумка для обуви и бокс для еды брендовые, и поэтому такие дорогие. А на самом деле ребенка в школу можно собрать за гораздо меньшую сумму.

''Зачем вы это покупали?'' В сети вспыхнула горячая дискуссия из-за фото мамы будущего первоклассника: женщину назвали расточительницей

А некоторые из пользователей называют еще большие суммы, которые были потрачены на подготовку к школе:

"В прошлом году сборы ребенка вышло под 10 тысяч", "Мне канцелярия вышла 7000, и одежда 12000, но кажется что одежду нужно будет еще покупать", – пишут другие мамы.

''Зачем вы это покупали?'' В сети вспыхнула горячая дискуссия из-за фото мамы будущего первоклассника: женщину назвали расточительницей
''Зачем вы это покупали?'' В сети вспыхнула горячая дискуссия из-за фото мамы будущего первоклассника: женщину назвали расточительницей

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети обсуждали список вещей, которые надо купить первокласснику в 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в Украиненачальная школа