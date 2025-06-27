"Школьная форма? Офисная бумага?" Сеть озадачил список вещей, которые надо купить первокласснику в 2025 году

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Школьная форма? Офисная бумага?' Сеть озадачил список вещей, которые надо купить первокласснику в 2025 году

Украинская мама будущей первоклассницы поделилась списком, в котором написано, что нужно приобрести для ребенка до начала учебного года. Женщина отметила, что стоимость всего необходимого в 2025 году значительно превышает сумму, которую нужно было бы заплатить в 2015-м.

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В заметке в Тhreads украинка с никнеймом berehynia указала, что раньше ей хватало 500 гривен на сборы ребенка в первый класс. Тогда как сейчас она удивилась длинному списку, в котором указаны необходимые канцтовары.

"Малая идет в 1 класс, дали сегодня список, что надо купить, чтобы собрать ребенка в 1 класс в 2025. Это вам не то же самое, что собрать ребенка в 1 класс в 2015 году. Тогда у меня гривен на 500 вышли канцтовары и гривен 500 рюкзак, а сейчас бы хоть 10 000 грн хватило", – написала женщина.

''Школьная форма? Офисная бумага?'' Сеть озадачил список вещей, которые надо купить первокласснику в 2025 году

Украинцы были удивлены требованиями школы. В частности, они указывали на необходимость приобретения школьной формы и офисной бумаги.

''Школьная форма? Офисная бумага?'' Сеть озадачил список вещей, которые надо купить первокласснику в 2025 году

"Куча вопросов, для чего офисная бумага ребенку в 1 классе, для чего всего по 2 шт., если же можно при необходимости просто взять из школы домой и доделать задание, для чего ребенку файлы, для чего 10 шт. простых карандашей, если ребенок внимательный и не потеряет его, то было бы хорошо если удастся один за семестр списать".

"Школьная форма? Школьная форма? Это точно список из 2025?"

''Школьная форма? Офисная бумага?'' Сеть озадачил список вещей, которые надо купить первокласснику в 2025 году

"Зачем ребенку в первом классе гелевые ручки? Краска гуашь? Три кисти разного размера? Альбом для рисования обязательно должен быть на пружинах? Это где-то Минобразования утвердил такие списки? У нас в школах уже *ринеть начинают, уровень жизни ниже плинтуса, а требования как в Оксфорде".

''Школьная форма? Офисная бумага?'' Сеть озадачил список вещей, которые надо купить первокласснику в 2025 году

"Вот запросы у вас в школе. Как минимум, по 3 упаковки бумаги/картона не использовали у меня дети даже за 4 года. Упаковка А4 – 500 листов, это тоже ребенку?!  Или все же учителю, здесь я бы тоже подумала, зачем учителю из класса 20 упаковок бумаги по 500 листов?! Тут уже мой шок в шоке. И т.д. по списку".

''Школьная форма? Офисная бумага?'' Сеть озадачил список вещей, которые надо купить первокласснику в 2025 году

"Вам половину или даже больше из того списка не надо будет".

''Школьная форма? Офисная бумага?'' Сеть озадачил список вещей, которые надо купить первокласснику в 2025 году

"Я извиняюсь, но куда учителю столько офисной бумаги? Сколько детей в классе, 25+/-? То есть 25 упаковок бумаги в год? В офисе меньше используют".

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