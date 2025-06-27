''Школьная форма? Офисная бумага?'' Сеть озадачил список вещей, которые надо купить первокласснику в 2025 году

Украинская мама будущей первоклассницы поделилась списком, в котором написано, что нужно приобрести для ребенка до начала учебного года. Женщина отметила, что стоимость всего необходимого в 2025 году значительно превышает сумму, которую нужно было бы заплатить в 2015-м.

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В заметке в Тhreads украинка с никнеймом berehynia указала, что раньше ей хватало 500 гривен на сборы ребенка в первый класс. Тогда как сейчас она удивилась длинному списку, в котором указаны необходимые канцтовары.

"Малая идет в 1 класс, дали сегодня список, что надо купить, чтобы собрать ребенка в 1 класс в 2025. Это вам не то же самое, что собрать ребенка в 1 класс в 2015 году. Тогда у меня гривен на 500 вышли канцтовары и гривен 500 рюкзак, а сейчас бы хоть 10 000 грн хватило", – написала женщина.

Украинцы были удивлены требованиями школы. В частности, они указывали на необходимость приобретения школьной формы и офисной бумаги.

"Куча вопросов, для чего офисная бумага ребенку в 1 классе, для чего всего по 2 шт., если же можно при необходимости просто взять из школы домой и доделать задание, для чего ребенку файлы, для чего 10 шт. простых карандашей, если ребенок внимательный и не потеряет его, то было бы хорошо если удастся один за семестр списать".

"Школьная форма? Школьная форма? Это точно список из 2025?"

"Зачем ребенку в первом классе гелевые ручки? Краска гуашь? Три кисти разного размера? Альбом для рисования обязательно должен быть на пружинах? Это где-то Минобразования утвердил такие списки? У нас в школах уже *ринеть начинают, уровень жизни ниже плинтуса, а требования как в Оксфорде".

"Вот запросы у вас в школе. Как минимум, по 3 упаковки бумаги/картона не использовали у меня дети даже за 4 года. Упаковка А4 – 500 листов, это тоже ребенку?! Или все же учителю, здесь я бы тоже подумала, зачем учителю из класса 20 упаковок бумаги по 500 листов?! Тут уже мой шок в шоке. И т.д. по списку".

"Вам половину или даже больше из того списка не надо будет".

"Я извиняюсь, но куда учителю столько офисной бумаги? Сколько детей в классе, 25+/-? То есть 25 упаковок бумаги в год? В офисе меньше используют".

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