Как помочь первокласснику адаптироваться к школе: 5 советов психолога Светланы Ройз

Первоклассники уже успели познакомиться с новым коллективом и привыкают к новому этапу в своей образовательной жизни. Несмотря на это, есть дети, которым сложно привыкнуть к режиму, правилам и другим ситуациям, которые могут возникать в школе.

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Детский и семейный психолог Светлана Ройз дала советы родителям, как помочь первоклашке поскорее привыкнуть к школьной атмосфере. По ее словам, у детей должен сформироваться режим дня и сна, на установку которого обычно требуется около семи недель. Своими рекомендациями специалист поделился с Суспільним.

Оценки

Психолог отмечает, что дети называют оценки стрессором на уровне взрывов и воздушных тревог. Поэтому, когда школьники говорят о том, что учатся только ради баллов, родителям нужно рассказать, что от учеников не требуют, чтобы у них были одни двенадцатки. Кроме того, важно донести первоклашкам, что взрослые будут рады хорошим оценкам, но самое главное для них, чтобы детям было интересно и безопасно.

Усталость

Нередко дети, особенно не посещавшие садик, жалуются на усталость от письма. А ведь нагрузка в школе постепенно увеличивается. Если первоклассник говорит, что у него болит рука, важно поддержать его, отмечает Ройз. Так, можно показать упражнения, успокоить и объяснить, что таким образом рука и школьник привыкают к нагрузке.

Похвала и поддержка

Учителям первое время важно уделять внимание первоклассникам, поддерживая их самооценку и находить за что похвалить ребенка. Однако специалист не советует использовать слово "молодец", ведь ученик станет зависеть от такой похвалы. В таком случае следует обращать внимание именно на действие, которое сделал школьник.

Громкая шумовая нагрузка

Громкий шум в школе может создавать стресс, ведь не все дети привыкли, что кто может кричать или толкаться. Первокласшкам стоит донести, что когда его кто-то касается или громко говорит, может быть проявлением агрессии. Родителям нужно быть внимательными тогда, когда ребенок говорит, что на него кричат или агрессивно относятся и выяснить это объективное или субъективное чувство.

Ритуалы в семье

Дети, не посещавшие садик, могут тяжело переносить разлуку с родителями, что может стать испытанием пережить время в школе. Так что взрослые должны зарядить первоклассника своим присутствием, отмечает Ройз. В частности, они могут ввести определенные ритуалы. Например, школьник может взять на уроки игрушку или браслетик, символизирующий ощущение: "я держу тебя за руку". Также мама или папа могут поцеловать ученика в ладошку и рассказать, что если он соскучится, то может коснуться ею щечки, затылка, будто это целуют родители.

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