Меньше говорите, больше спрашивайте. Как помочь ребенку адаптироваться в новом классе или школе

Когда дети переходят в новый класс, они сталкиваются с адаптацией к новым учителям, одноклассникам и повышением ожиданий их успехов в учебе. Для многих школьников такие изменения могут быть одновременно увлекательным и пугающим, поскольку они ориентируются в незнакомых просторах, пытаясь удовлетворить многие новые требования.

Родители играют решающую роль, помогая своим детям справляться с этими проблемами. Специалисты уверяют, что взрослым нужно в это время научиться поддерживать своих сыновей и дочерей и внимательно их слушать, сообщает Timesofindia. В частности, им также стоит больше спрашивать школьников об их дне или каких-то затруднениях в школе.

Также эксперты советуют заранее обсудить с ребенком грядущие изменения, отмечая положительные моменты и уверяя, что нервничать – это нормально. Кроме того, ребят следует поощрять участвовать во внешкольных мероприятиях или инициативах, где они могут найти новых друзей с похожими интересами.

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Школьникам также нужно помочь пересмотреть их учебные материалы и оказать поддержку в тех сферах, где она может понадобиться, чтобы они чувствовали уверенность в своих способностях. Кроме того, родителям важно узнать информацию об учителях. Открытое общение с педагогами, по мнению специалистов, поможет получить необходимую поддержку в школе.

Для детей важно, чтобы их даже незначительные достижения отмечались взрослыми. Таким образом, у них будут создаваться положительные ассоциации с обучением и повышаться их уверенность и мотивация.

Также эксперты советуют создать дома благоприятную среду, где школьники смогут выражать свои эмоции и обсудить трудности, с которыми они могут столкнуться в школе.

Своими советами по адаптации школьников в новом коллективе поделилась и украинская психолог Светлана Ройз в интервью СМИ. По ее словам, родителям заранее следует обратить внимание на режим дня. Также детям нужно дать возможность самим собираться в школу и иметь свое "рабочее" пространство.

Кроме того, эксперт отмечает, что ученик должен ознакомиться с инфраструктурой учебного заведения и иметь представление о безопасности пространства.

Специалист советует рассказать детям о различных реакциях со стороны сверстников и научить озвучивать свои мысли и переживания.

Ройз отмечает, что школа может вызвать чувство стресса, тревоги или низкой самооценки. Именно поэтому эксперт советует как можно больше общаться с детьми о том, что они чувствуют, объяснять и поддерживать.

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