Новичок в классе: как помочь ребенку влиться в коллектив и почему глединг называют суперсилой

Ребенок, пришедший в новый класс, может чувствовать себя неловко и одиноко. Задача одноклассников и учителей – помочь новичку влиться в коллектив. Именно в этом вопросе можно использовать глединг как суперсилу, влияющую на других.

Глединг имеет противоположное слово от буллинга и происходит от английского "glad" – радость, пишет Освитория. Благодаря разнообразным инструментам, книгам и цифровому контенту, основатели этого направления планируют объединить людей и детей всех возрастов для развития эмпатии.

Пользуясь инструментами глединга, можно поддержать новичка в классе. В частности, школьника можно расспросить о предыдущей школе, интересах, или же рассказать о нынешнем учебном заведении и одноклассниках. Делать это может как взрослый, так и ученик, имеющий "суперсилу". Благодаря этому направлению ребенок будет понимать, что он важен для других, может заводить друзей и влиять на события.

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Глединг может предусматривать не только помощь в школе, но и в других вещах. Также это может быть не обязательно физическая помощь, например помочь перейти через дорогу или принести маме чай, но и поддержка словом.

В частности, не стоит говорить печальному человеку "не кисни, это мелочи", вместо этого основатели глединга учат рассказать человеку печальную ситуацию, чтобы настроиться на один лад и предложить выслушать его. Человек, при этом, может просто попросить быть рядом молча или захочет поделиться.

Идея создания такого направления возникла из-за роста буллинга. По словам учредителей, большинство программ противодействия травле направлены на решение проблемы, а не на развитие культуры сочувствия и эмпатии. Детей учат, как создать комфорт и заботу для тех, кто в этом особенно нуждается.

Организация, пропагандирующая идеи глединга среди учебных заведений, стремится привлекать родителей, учителей и детей вокруг этой платформы. В частности, школьники создают патрули, чтобы показать, как мало нужно, чтобы изменить ситуацию.

За последние 10 лет о глединге узнали 200 тысяч детей в Норвегии, а 80 тысяч из них стали патрулями. Сейчас направление стало распространяться в Великобритании, отдельных школах Финляндии и Швеции. Основательницей этого направления стала тренер из эмпатии Сири Абрахамсен, которая привлекла в свою команду психологов и учителей.

Абрахамсен, мама трех мальчиков, создала детские книги, помогающие распространять глединг среди детей. Истории о героях рассказов Люси и Уилмер показывают школьникам, как исследовать универсальные человеческие эмоции и открывают важность и суперсилу сострадания. Благодаря изданиям удалось вдохновить детей в сотнях норвежских школ относиться друг к другу получше.

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