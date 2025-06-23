''500 лет назад говорили, что Земля плоская, а лечиться надо пиявками'': педагог обратился к коллегам из-за обучения в школе

Украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский обратился к коллегам из-за современного обучения в школе. В частности, он отметил, что нужно дать возможность детям строить мир на другом фундаменте, чем тот, что они получают от нынешних учителей.

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В заметке в Facebook педагог отметил, что нужно менять фундамент школьных знаний. Так, например, 500 лет назад ученикам рассказывали, что Земля плоская, лечиться нужно пиявками, а Солнце вращается вокруг Земли. Однако современные дети другие, ведь не хотят учиться, потому что понимают, что многие школьные знания им не нужны.

"Нужно ли менять фундамент школьных знаний? Да. 500 лет назад была точно такая же ситуация. Разным Галилеям и Коперникам говорили: что вы бурлите? Пусть дети изучают прекрасный теоретический фундамент: Земля плоская, лежит на трех китах и трех слонах, Солнце крутится вокруг Земли, лечение только пиявками. Не мешайте им усваивать эти истины. А когда они вырастут, то пусть потом делают и думают, что хотят", – написал Спиваковский.

"К сожалению, так схема не работает. Они тогда действительно так вырастали и становились очередными инквизиторами. А сейчас они не хотят учиться, именно потому что понимают, насколько многие школьные знания архаичны, бесцельны и бесполезны, даже фундаментальные. Просто мы привыкли", – добавил он.

По словам педагога, дети хотят сейчас получать другие знания, а наука и общество не могут изменить то, что происходит в мире. Поэтому, если современные ученики получат те же знания, что имеет нынешнее поколение, то они сделают мир таким же, как он есть.

Именно поэтому педагог советует дать возможность детям строить мир на "другом фундаменте", чтобы они смогли сделать его лучше.

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