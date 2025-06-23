''Учитель должен выбирать сложные лекции, а не TikTok''. Украинский педагог раскритиковал модный тренд в школьном образовании

Украинский педагог Виктор Громовой раскритиковал модный тренд в школьном образовании, где вместо научного появился TikTok подход. Поэтому вместо настоящих реформ происходят шоу-реформы, а также профанация и "абсолютный непрофессионализм шоуменов от образования".

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Об этом Громовой написал в заметке в Facebook. По его словам, школьные преподаватели должны выбирать сложные лекции, а не TikTok. Он также отметил, что несмотря на "мегакрутые инновации", которые вводятся в украинской системе образования, нет никаких научно обоснованных доказательств их эффективности.

"Вместо научного, впервые в истории человечества именно у нас утвердился тик-ток подход! Поэтому "имеем, что имеем": шоу-реформы вместо настоящих реформ, дикую профанацию и вульгарную примитивизацию всего и абсолютный непрофессионализм шоуменов от образования. У нас я ни разу не слышал даже от министров, не говоря уже о штатных агентах изменений на грантах, что предложенная ими мегакрутая и бомбезная "инновация" имеет научно обоснованные доказательства эффективности", – указал Громовой.

По его словам, тренд "TikTok-учитель" хорош до момента, пока этот учитель не начинает управлять и учить о серьезном. Ведь, если такие педагоги начинают учить не только о мемах, но и о философии, управлении и других фундаментальных вещах, то "будет беда".

"Вот это тренд: "тик-ток учитель", – он хорош до момента, пока такой учитель не начинает управлять и учить о серьезном, а не о тик-ток. Про мемы – пусть учит. Но не о философии и управлении, не о фундаментальных вещах. Потому что будет беда. Как учитель, я должен выбирать сложные лекции, а не тик-ток. К сожалению (потому что я хочу чтобы было легче) управление это о цифрах и показателях", – добавил педагог.

Он подчеркнул, что должны быть доказательства того, что введенные изменения работают на качество образования. Ведь, по его словам, как есть доказательная медицина, так должно быть и доказательное образование.

Кроме того, научный подход к выработке образовательной политики предоставляет аргументированную интерпретацию данных, которую должны совместно осмысливать ученые и практики. Ведь не всегда то, что работает в одном случае, будет работать и в другом. Поэтому без обсуждений и реальной апробации нельзя ничего отдавать и так замученным реформами педагогам-практикам, отмечает Громовой.

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