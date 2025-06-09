''Дети чувствуют фальшь''. Украинский педагог назвал фриками директоров школ, которые поют и танцуют с учениками

Украинский педагог Сергей Ракитянский назвал фриками директоров школ, которые поют без голоса и танцуют без слуха перед камерой, чтобы понравиться школьникам и стать "своими" для родителей. По его словам, показательная "свойность" распознается как искусственная, ведь подростки чувствуют фальшь.

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Мнение педагога появилось в группе "ДУП: школа" в Facebook. Ракитянский отмечает, что вместо того, чтобы руководителям быть примером для педагогов и ориентиром для учеников, они становятся "участниками бессмысленных интернет-шоу".

"Фрики в руководстве: когда школьное шоу подменяет суть. Без голоса – поют, без слуха – танцуют, снимают видео, где кривляются перед камерой в надежде понравиться детям и стать "своими" для родителей. Вместо того чтобы быть примером для педагогов и ориентиром для учеников, они становятся участниками бессмысленных интернет-шоу, которые только на первый взгляд кажутся креативными и прогрессивными. Действительно ли это сближает? Вряд ли. Показная "свойность" быстро распознается как искусственная. А дети и подростки, как известно, имеют прекрасное чутье на фальшь", – говорит педагог.

Он отмечает, что настоящий авторитет не требует ни танцев, ни громких флеш-мобов, ведь его создают честность, открытость, уважение учителя и ученика, а также способность слышать, а не просто транслировать. Кроме того, хороший директор строит доверие ежедневной работой, взвешенными решениями и поддержкой коллектива, а не звездными "выходами на сцену".

По словам Ракитянского, дети не нуждаются в "инстаграмном" руководителе, друге или актере. Вместо этого им нужен присутствующий взрослый, наставник и авторитетный человек, который держит баланс между педагогическим достоинством и человеческой искренностью.

"Когда директор создает TikTok-дом с собой в центре, он фактически вытесняет учебное заведение на второй план. Фокус смещается с ученических достижений, педагогических достижений и образовательного качества – на очередной танец в спортивном зале. Это не продвижение школы – это построение личного имиджа за счет статуса руководителя", – отмечает педагог.

Он подчеркивает, что в хорошем учебном заведении звездой должен быть не директор, а ученик, который растет, учится, ошибается и достигает. Зато директор должен стать тем, кто помогает это делать, а не заслоняет собой все пространство.

Педагог подчеркивает, что существует много директоров, которые становятся близкими со школьниками и родителями "без цирковых трюков". Такие руководители учебных заведений знают учеников поименно, интересуются их мнением и помогают найти себя. При этом они сохраняют уважение и статус, не переодеваясь "в костюм динозавра ради видео".

"Настоящий директор – это не тот, кто умеет танцевать с первоклассниками, а тот, кто умеет их научить стоять на ногах в жизни", – добавляет Ракитнянский.

Педагог добавил, что сейчас профессионалы уходят из школы не потому, что не любят детей, а потому, что не выдерживают "бюрократической мясорубки". В то же время, должность директора низкооплачиваемая и обременена значительным количеством отчетов, мониторингов, опросов и тому подобное.

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