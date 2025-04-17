'Реальную оценку учителю ставят дети, а не комиссии'. Директор школы выступил против аттестации педагогов в Украине

Украинский директор школы Дмитрий Ламза выступил против аттестации учителей. По его словам, оценивание превратилось не в развитие педагогов, а на их публичное унижение. Руководитель учебного заведения подчеркнул, что оценки школьным преподавателям ставят дети, а не комиссии.

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Своими взглядами Ламза поделился в сообщении в Facebook. Педагог отметил, что результат работы учителей виден не в справках или папках, а в глазах детей, словах благодарных родителей и уважении коллег. Именно поэтому он убежден, что педагогов нельзя заставлять проходить этот "формальный, часто абсурдный и унизительный марафон".

"То, что в нашем образовании называется "аттестацией", давно превратилось не в развитие педагога, а в публичное унижение педагога, который ежедневно работает с детьми, который выкладывается на полную, который не считает часов ни в школе, ни дома. Учителя, который часто работает за пределами должностных инструкций и физических возможностей. И если никто не скажет об этом вслух, я скажу. Я знаю цену учительской работы. И я знаю, что реальную оценку учителю ставят не комиссии. Ее ставят дети! Каждый день", – написал Ламза.

По его словам, аттестация не имеет ничего общего с реальным повышением качества образования. Кроме того, она демотивирует, истощает и обесценивает учителей.

"Мы должны строить другую модель – модель доверия, поддержки и развития. Там, где учитель – не подозреваемый, которого проверяют, а профессионал, которому помогают расти", – отмечает работник образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что видео подготовки украинских учителей к аттестации возмутило сеть.

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