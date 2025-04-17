'Они это делают вместо уроков?' Видео подготовки украинских учителей к аттестации возмутило сеть

Бывший глава украинского центра оценки качества образования Игорь Ликарчук поделился видео, где учителя готовятся к аттестации. В ленте педагоги производят поделки из различных материалов.

Видео дня

Образовательный деятель отметил, что украинские учителя могут все, однако ему кажется, что такая подготовка проходит вместо проведения уроков в школе. Таким мнением Ликарчук поделился в Facebook. Пользователи соцсети поддержали педагога и отметили, что не видели такого опыта ни в одной стране мира.

"Наши учителя могут все. Очевидно, готовятся принимать в школе очередных гостей. Но вот что интересно. Это они делают за счет своих выходных, во время свободное от уроков и работы с учениками, или вместо уроков. Ой, что-то мне кажется, наверное, вместо уроков", – написал Ликарчук.

Он также обратился в комментариях к своим коллегам, которых попросил поделиться опытом иностранных педагогов.

"Я ни в одной стране мира не видел в школах каких-то фотозон или хлеб-соль шоу встречания гостей. Если ради какого-то бомбезного и мегакрутого мероприятия школа месяц нормально не может работать, то к черту такое мероприятие с бабочками сдалось".

"Если вся энергия образовательного влечения традиционно спускается в "свисток", то "имеем, что имеем".

"Сейчас на Прикарпатье проходит конкурс национально-патриотического воспитания "Сердцем единым, мы – Украина!", инициированный главой облгосадминистрации. Поэтому каждое заведение старается, чтобы одержать победу".

"В результате победы качество образования вырастет или нет? Учителям компенсируют потраченное время? А если школа не добыла в борьбе победного места, то что? Вся энергия пошла в гудок? Кто вернет учителям потраченное время, деньги на канцелярию?".

"Того и лезут все кому не лень давать задания, потому что знают, что выполнят что угодно! Еще и за собственные средства".

"Сколько усилий! Сколько денег на то, что за месяц окажется в мусорнике. И цель этого действа?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети разгорелась бурная дискуссия из-за учительницы, которая неделю готовит презентацию к аттестации, хотя в Положении по оценке работы педагогов в Украине такие требования не зафиксированы.

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