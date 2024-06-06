56 дней отпуска для воспитателей, высшие зарплаты и выбор формы обучения: какие изменения ждут детские сады в Украине

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект о дошкольном образовании. Программа предусматривает адаптацию наилучшего опыта Европейского Союза, создавая собственную уникальную модель детского сада, которая будет отвечать современным требованиям.

Согласно проекту, воспитатели будут иметь 56 дней ежегодного отпуска, большие зарплаты, доплаты и надбавки. Кроме того, будет происходить оптимизация нагрузки, сообщает Министерство образования и науки на официальном сайте.

В то же время родители будут получать больше возможностей, выбирая форму обучения в детсадах, заведения станут более территориально доступными. Также можно будет формировать индивидуальные траектории для детей.

Учреждения дошкольного образования получат разнообразие и структурированность. В частности, они будут иметь новые форматы – мобильные, семейные, мини-сады, современные образовательные и парциальные программы, четкие правила приема детей.

Власти и учредители садов будут обязаны обеспечить все необходимые ресурсы, доступность учебных заведений и справедливую оплату труда воспитателей.

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